"Укрзалізниця" повідомила про затримку 60 поїздів: список рейсів та причини

Поїзд / © ГУ НП в Одеській області

В Україні понад 60 поїздів “Укрзалізниці” курсують із відхиленням від графіка через затримки на кордоні, складні погодні умови та безпекові заходи. Серед них міжнародні та поїзди далекого сполучення.

Про це йдеться у повідомленні «Укрзалізниці» у Telegtam.

Станом на 11 січня 2026 року через погодні умови, затримки на кордоні та посилені безпекові заходи понад 60 поїздів рухаються з відхиленням від графіка. Це стосується як поїздів далекого сполучення, так і міжнародних рейсів.

Серед поїздів зі зміненим маршрутом

№743/744 Дарниця — Славсько — Дарниця

№119/120 Дніпро — Хелм — Дніпро

№63/64-112/111 Харків, Ізюм — Пшемисль — Харків, Ізюм

№745/746 Дарниця — Львів — Дарниця

№9/10 Київ — Будапешт — Київ

№749/750 Київ — Ужгород — Київ

№107/108 Київ — Солотвино — Київ

№178 Івано-Франківськ — Київ

№292/291 Київ — Львів — Київ

№52/30 Пшемисль — Київ — Перемишль

№20-67/19 Варшава, Хелм — Київ — Варшава, Хелм

№742/741 Львів — Київ

№15/16 Харків — Ворохта — Харків

№98/97 Ковель — Київ — Ковель

№44/43-50/49 Трускавець, Івано-Франківськ — Черкаси — Трускавець, Івано-Франківськ

№92/91 Львів — Київ — Львів

№29/27 Ужгород, Чоп — Київ — Ужгород, Чоп

№207/7-208/8 Івано-Франківськ, Чернівці — Київ — Івано-Франківськ, Чернівці

№114 Ужгород — Харків

Повідомляється, що залізничники вже усувають пошкодження після обстрілів та працюють над оптимізацією маршрутів, щоб поїзди якомога швидше повернулися до графіка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Придніпровській залізниці внаслідок ворожого удару постраждала локомотивна бригада.