Укрaїнa
259
1 хв

«Укрзалізниця» повідомила про затримку десятків поїздів: список рейсів

Оперативники «Укрзалізниці» розробляють рішення, аби якомога більше обігових поїздів виїхали за своїм розкладом.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Поїзд

Поїзд / © Укрзалізниця

Доповнено додатковими матеріалами

Через обледеніння контактної мережі «Укрзалізниці» затримуються 42 поїзди — 18 далекого сполучення та 24 приміських.

Про це повідомили в телеграм-каналі компанії.

Найбільше запізнюються такі поїзди:

  • 79/80 Львів — Дніпро (+6:42)

  • 63/64 Перемишль — Харків (+6:17)

  • 111/112 Львів — Ізюм (+6:17)

  • 5/6 Ясіня — Запоріжжя (+6:07)

  • 45/46 Харків — Ужгород (+5:45)

  • 61/62 Дніпро — Івано-Франківськ (+5:45)

  • 41/42 Дніпро — Трускавець (+5:41)

Повний перелік поїздів, які запізнюються, можна знайти на uz-vezemo.

Поїзд 766 Одеса — Київ вирушить із затримкою орієнтовно +2:30 через затримання обігового поїзда зі столиці.

Оперативники «Укрзалізниці» розробляють рішення, аби якомога більше обігових поїздів виїхали за своїм розкладом.

Нагадаємо, після масованої атаки у ніч проти 9 січня та негоди на Київщині було пошкоджено залізничну мережу, що спричинило затримки поїздів. Частина міжнародних і внутрішніх рейсів уже прибула до столиці, інші продовжують рух за допомогою резервних тепловозів або зміненими маршрутами.

259
