«Укрзалізниця» повідомила про затримку десятків поїздів: список рейсів
Оперативники «Укрзалізниці» розробляють рішення, аби якомога більше обігових поїздів виїхали за своїм розкладом.
Через обледеніння контактної мережі «Укрзалізниці» затримуються 42 поїзди — 18 далекого сполучення та 24 приміських.
Про це повідомили в телеграм-каналі компанії.
Найбільше запізнюються такі поїзди:
79/80 Львів — Дніпро (+6:42)
63/64 Перемишль — Харків (+6:17)
111/112 Львів — Ізюм (+6:17)
5/6 Ясіня — Запоріжжя (+6:07)
45/46 Харків — Ужгород (+5:45)
61/62 Дніпро — Івано-Франківськ (+5:45)
41/42 Дніпро — Трускавець (+5:41)
Повний перелік поїздів, які запізнюються, можна знайти на uz-vezemo.
Поїзд 766 Одеса — Київ вирушить із затримкою орієнтовно +2:30 через затримання обігового поїзда зі столиці.
Нагадаємо, після масованої атаки у ніч проти 9 січня та негоди на Київщині було пошкоджено залізничну мережу, що спричинило затримки поїздів. Частина міжнародних і внутрішніх рейсів уже прибула до столиці, інші продовжують рух за допомогою резервних тепловозів або зміненими маршрутами.