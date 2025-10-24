"Укрзалізниця" повідомила про затримки та зміни у русі поїздів через удари РФ

Низка поїздів затримується / © Укрзалізниця

Російські війська здійснили обстріл території України, унаслідок чого пошкоджена енергетична інфраструктура та знеструмлено окремі ділянки залізниці.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

Кіровоградщина

В результаті обстрілу вночі була пошкоджена залізнична інфраструктура. Пожежі оперативно ліквідовані, постраждалих немає (адже всі вчасно перемістились в укриття), габарит відновлено по обох коліях. Втім, є затримки:

51/52 Одеса — Запоріжжя

127/128 Львів — Запоріжжя

7/8 Харків — Одеса

53/54 Дніпро — Одеса

Середній час затримки — понад 2 години.

Харківщина

Через обмеження в русі, спричинені обстрілами, до Лозової потяги рухаються зміненим маршрутом із затримками, застосовується комбінована логістика.

Змінив маршрут руху поїзд №103/104 Краматорськ — Львів.

Надалі сьогодні об’їзним маршрутом через Мерефу із затримкою в районі 2 годин рухатимуться поїзди:

№102 Херсон — Краматорськ

№104 Львів — Краматорськ

№712 Київ — Краматорськ

Сумщина

Застосовується комбінована логістика потяг + автобус.

Зокрема, пасажирів потягу №787 Терещенська — Київ доправляємо автобусами до Конотопа, де організовано посадку до поїзда №779 Суми — Київ.

Раніше стало відомо, що РФ вгатила по Кіровоградщині, без світла залишилися у 19 населених пунктах.