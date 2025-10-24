- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 644
- Час на прочитання
- 1 хв
"Укрзалізниця" повідомила про затримки та зміни у русі поїздів через удари РФ
Згідно з повідомленням компанії, деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами.
Російські війська здійснили обстріл території України, унаслідок чого пошкоджена енергетична інфраструктура та знеструмлено окремі ділянки залізниці.
Про це повідомила «Укрзалізниця».
Кіровоградщина
В результаті обстрілу вночі була пошкоджена залізнична інфраструктура. Пожежі оперативно ліквідовані, постраждалих немає (адже всі вчасно перемістились в укриття), габарит відновлено по обох коліях. Втім, є затримки:
51/52 Одеса — Запоріжжя
127/128 Львів — Запоріжжя
7/8 Харків — Одеса
53/54 Дніпро — Одеса
Середній час затримки — понад 2 години.
Харківщина
Через обмеження в русі, спричинені обстрілами, до Лозової потяги рухаються зміненим маршрутом із затримками, застосовується комбінована логістика.
Змінив маршрут руху поїзд №103/104 Краматорськ — Львів.
Надалі сьогодні об’їзним маршрутом через Мерефу із затримкою в районі 2 годин рухатимуться поїзди:
№102 Херсон — Краматорськ
№104 Львів — Краматорськ
№712 Київ — Краматорськ
Сумщина
Застосовується комбінована логістика потяг + автобус.
Зокрема, пасажирів потягу №787 Терещенська — Київ доправляємо автобусами до Конотопа, де організовано посадку до поїзда №779 Суми — Київ.
Раніше стало відомо, що РФ вгатила по Кіровоградщині, без світла залишилися у 19 населених пунктах.