"Укрзалізниця" повідомила про зміни для пасажирів через обстріли Росії

Поїзд "Укрзалізниці"

Російська терористична армія завдає ударів по залізниці, щоб відрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема Сумщиною і Чернігівщиною.

Про це повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

За його словами, ворог намагається заблокувати основні та резервні маршрути.

У зв’язку з такою ситуацією, для пасажирів «Укрзалізниці», які прямують до населених пунктів у цих областях, будуть організовані автобусні трансфери.

«Пасажири поїздів, які на шляху до Сум, Конотопа, Шостки та ін. міст регіону будуть довезені автобусними трансферами, наразі на безпечній відстані від місць уражень», — зазначив Олександр Перцовський.

Він додав, що «Укрзалізниця» співпрацює із Сумською та Чернігівською обласними військовими адміністраціями, а також міськими головами Конотопа, Шостки, Ніжина, щоб оперативно організовувати автобусні перевезення.

«Слідкуйте за оновленнями на офіційних ресурсах УЗ», — закликав Перцовський пасажирів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував посилення атак РФ по залізничній інфраструктурі, назвавши ці удари «залякуванням». За його словами, очільник «Укрзалізниці» був присутній на Ставках Верховного головнокомандувача і отримав завдання разом з військовими — захищати станції та ключові вузли.