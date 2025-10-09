- Дата публікації
"Укрзалізниця" повідомила про зміни для пасажирів через обстріли Росії
Для пасажирів «Укрзалізниці», які прямують до населених пунктів у прикордонних областях, будуть організовані автобусні трансфери.
Російська терористична армія завдає ударів по залізниці, щоб відрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема Сумщиною і Чернігівщиною.
Про це повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.
За його словами, ворог намагається заблокувати основні та резервні маршрути.
У зв’язку з такою ситуацією, для пасажирів «Укрзалізниці», які прямують до населених пунктів у цих областях, будуть організовані автобусні трансфери.
«Пасажири поїздів, які на шляху до Сум, Конотопа, Шостки та ін. міст регіону будуть довезені автобусними трансферами, наразі на безпечній відстані від місць уражень», — зазначив Олександр Перцовський.
Він додав, що «Укрзалізниця» співпрацює із Сумською та Чернігівською обласними військовими адміністраціями, а також міськими головами Конотопа, Шостки, Ніжина, щоб оперативно організовувати автобусні перевезення.
«Слідкуйте за оновленнями на офіційних ресурсах УЗ», — закликав Перцовський пасажирів.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував посилення атак РФ по залізничній інфраструктурі, назвавши ці удари «залякуванням». За його словами, очільник «Укрзалізниці» був присутній на Ставках Верховного головнокомандувача і отримав завдання разом з військовими — захищати станції та ключові вузли.