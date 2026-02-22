"Укрзалізниця" повідомила про зміни в русі поїздів у кількох регіонах

Потяг / © Укрзалізниця

Після нічної атаки на Київську область низка поїздів курсує зміненими маршрутами, у низці регіонів рух організовано з обмеженнями або із залученням автобусних перевезень, можливі відхилення від графіку.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці» у Telegram.

У компанії зазначили, що внаслідок нічної атаки на Київщині частина поїздів вимушено змінила маршрути руху. Через це можливі затримки та відхилення від розкладу, про що пасажирів інформують додатково.

Херсонщина

На Херсонщині, за інформацією залізничників, моніторингові групи працюють у посиленому режимі. Рух поїздів організовується з урахуванням поточної безпекової ситуації.

Пасажирам рекомендують уважно стежити за сповіщеннями в застосунку «Укрзалізниці», а також за оголошеннями працівників залізниці на вокзалах та безпосередньо в поїздах.

Сумщина та Чернігівщина

У Сумській та Чернігівській областях регіональні поїзди тимчасово курсують до та з міста Конотоп.

На ніжинському напрямку, повідомили в компанії, діють адаптовані графіки приміського сполучення, сформовані з урахуванням безпекових обмежень.

Харківщина та Донеччина

На Харківщині та Донеччині від станції Лозова у краматорському напрямку пасажирів перевозять автобусами.

В «Укрзалізниці» наголосили, що поїзд №101/102 сполученням Барвінкове — Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська.

Водночас регіональні експреси ізюмського напрямку курсують за встановленим розкладом.

Запоріжжя

У Запорізькому напрямку наразі рух між Дніпром і Запоріжжям організовано переважно із залученням автобусних перевізників.

Пасажирам радять орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів, а також увімкнути push-сповіщення в застосунку «Укрзалізниці» для оперативного отримання інформації про зміни в русі.

В компанії підкреслили, що ситуація залишається динамічною, а графіки руху можуть коригуватися залежно від розвитку безпекової обстановки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія 22 лютого масовано вдарила по Київщині. Постраждали мирні населених пункти та об’єкти критичної інфраструктури.