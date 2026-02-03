"Укрзалізниця" повідомила про зміни в русі поїздів у трьох регіонах

Укрзалізниця

«Укрзалізниця» повідомила про обмеження та зміни в організації руху поїздів у низці регіонів України у зв’язку з безпековою ситуацією, зокрема на Харківщині, у Запорізькій та Сумській областях.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби «Укрзалізниці» у Telegram.

У компанії зазначили, що на Харківщині ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ і надалі залишається в зоні підвищених ризиків. У зв’язку з цим пасажирам рекомендують користуватися автобусним об’їздом на цьому напрямку. «Стиковку автобусного трансферу організовано», — повідомили в «Укрзалізниці».

У Запорізькому регіоні, за даними компанії, зберігається посилений режим моніторингу загроз. На 3 лютого заплановано автобусні трансфери між Дніпром і Запоріжжям. Пасажирів, які прямують у напрямку Синельникового або Запоріжжя, просять на під’їзді до Дніпра діяти відповідно до інструкцій поїзних бригад і працівників вокзалу.

Водночас пасажирам, які відправляються із Запоріжжя або Синельникового, рекомендують уважно стежити за оновленнями в мобільному застосунку «Укрзалізниці» та за оголошеннями на станціях.

В УЗ не виключають, що за умови сприятливої безпекової ситуації можливе точкове пропускання поїздів на цьому напрямку.

«Якщо безпекова ситуація дозволить, можемо точково пропускати поїзди, як це вже було в неділю. Але пріоритет залишається незмінним — безпека пасажирів і залізничників», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на Сумщині, попри обстріл Конотопа, рух поїздів наразі не припиняється. У компанії повідомили, що моніторингові групи працюють у посиленому режимі. Разом із тим у разі виникнення прямої загрози з боку безпілотників можливі вимушені зупинки поїздів поблизу укриттів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські війська вранці 2 лютого здійснили чергову атаку на цивільну інфраструктуру «Укрзалізниці», спрямувавши безпілотник на тепловоз у Запорізькій області.