«Укрзалізниця» повідомила про знеструмлення ділянок на шляху до порту «Південний» через обстріли
Унаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру залізниці кілька дільниць на підходах до порту Південний залишилися без електропостачання, що вплинуло на рух вантажів.
«Укрзалізниця» повідомила про знеструмлення кількох залізничних дільниць на шляхах до порту «Південний» унаслідок ворожих ударів.
Про це поінформувала пресслужба «Укрзалізниці».
У компанії зазначили, що другий день поспіль країна-терорист атакує залізничну енергетичну інфраструктуру на напрямку до порту.
«Другий день поспіль країна-терорист завдає ударів по залізничній енергетичній інфраструктурі на шляхах до порту Південний. Внаслідок атак знеструмлено кілька залізничних дільниць, через що час у дорозі вантажів збільшується», — йдеться у повідомленні.
В Укрзалізниці наголосили, що ворог продовжує намагатися обмежити український експорт через морські порти.
У повідомлені вказується, що ворог не полишає спроб обмежити експорт через українські морські порти — як ударами напряму по портовій інфраструктурі, так і атаками на залізничну інфраструктуру, яка забезпечує ритмічну доставку вантажів до портів.
Також у відомстві розповіли про заходи, яких вживають залізничники для забезпечення стабільного руху до порту та терміналів. Зокрема, залучають додаткові тепловози, ремонтні підрозділи оперативно ліквідовують наслідки ударів, а також використовуються альтернативні маршрути перевезення вантажів.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 13 грудня з акваторії Чорного моря було проведено пуски ракет «Калібр».
Ми раніше інформували, що в Анкарі заявили, що удар по турецькому судну підтверджує їхні найгірші побоювання щодо поширення війни на акваторію Чорного моря.