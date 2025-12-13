«Укрзалізниця» повідомила про знеструмлення ділянок на шляху до порту «Південний» через обстріли

Портт Південний / © УНІАН

«Укрзалізниця» повідомила про знеструмлення кількох залізничних дільниць на шляхах до порту «Південний» унаслідок ворожих ударів.

Про це поінформувала пресслужба «Укрзалізниці».

У компанії зазначили, що другий день поспіль країна-терорист атакує залізничну енергетичну інфраструктуру на напрямку до порту.

«Другий день поспіль країна-терорист завдає ударів по залізничній енергетичній інфраструктурі на шляхах до порту Південний. Внаслідок атак знеструмлено кілька залізничних дільниць, через що час у дорозі вантажів збільшується», — йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці наголосили, що ворог продовжує намагатися обмежити український експорт через морські порти.

У повідомлені вказується, що ворог не полишає спроб обмежити експорт через українські морські порти — як ударами напряму по портовій інфраструктурі, так і атаками на залізничну інфраструктуру, яка забезпечує ритмічну доставку вантажів до портів.

Також у відомстві розповіли про заходи, яких вживають залізничники для забезпечення стабільного руху до порту та терміналів. Зокрема, залучають додаткові тепловози, ремонтні підрозділи оперативно ліквідовують наслідки ударів, а також використовуються альтернативні маршрути перевезення вантажів.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 13 грудня з акваторії Чорного моря було проведено пуски ракет «Калібр».

Ми раніше інформували, що в Анкарі заявили, що удар по турецькому судну підтверджує їхні найгірші побоювання щодо поширення війни на акваторію Чорного моря.