В "Укрзалізниці" повідомили, як змінився попит на квитки

«Укрзалізниця» / © Укрзалізниця

«Укрзалізниця» продовжує рухати країну в умовах літнього періоду пасажирських перевезень, але вже починає фіксувати поступове зниження навантаження.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці» у Telegram.

За минулий тиждень залізниця перевезла 639 701 пасажира. Це на 23 700 більше, ніж торік за аналогічний період.

Щоби перевезти 639 000 людей, знадобилось би понад 12 700 автобусів на 50 місць, і всі вони мали би бути в дорозі одночасно!

«18–24 серпня: четвертий тиждень поспіль ми ділимося детальною статистикою, щоби ви побачили реальну картину розподілу квитків на найпопулярніші напрямки. Попит потроху знижується — так, наприклад, на найпопулярніший напрямок Київ — Львів минулого тижня ми фіксували 128 000 запитів у застосунку — проти 151 000 запитів на позаминулому тижні. Завдяки оборотним рейсам ми також можемо запропонувати більше місць на популярні напрямки, наприклад до Львова та Дніпра», — йдеться у повідомленні.

