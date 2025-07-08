"Укрзалізниця" презентувала перший інклюзивний вагон (фото)

Безбар’єрний вагон / © УНІАН

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Державна компанія «Укрзалізниця» представила перший в історії повністю безбарʼєрний пасажирський вагон, який адаптовано для групових подорожей людей на кріслах колісних.

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський під час презентації, передає кореспондент УНІАН.

«Це перший повністю інклюзивний вагон. У нас, як відомо, вже є за пʼятдесят вагонів, у яких вже є одне інклюзивне купе. Це такий приклад того, як до інклюзії дивилися раніше. Але зараз ми переробили вагон, зробили його повністю доступним, і на кріслі колісному можна переміщатись по всьому вагону. Там може розміщатись не одна людина, а ціла команда», — зазначив Перцовський.

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Безбар’єрний вагон / © УНІАН

Вагон є експериментальним, однак створений із урахуванням потреб пасажирів з інвалідністю. Його можна буде замовити через сервіс групових квитків на сайті або в застосунку «Укрзалізниці».

© УНІАН

Вагон капітально переобладнали з урахуванням потреб пасажирів на кріслах колісних. У ньому облаштовано чотири просторих купе, кожне з яких розраховане на двох осіб з інвалідністю та двох супроводжуючих. Водночас конструкція вагона передбачає комбіноване використання: якщо він не заброньований для спеціальних перевезень, у кожному купе можуть розміщуватись до шести пасажирів.

Безбар’єрний вагон / © УНІАН

Безбар’єрний вагон / © УНІАН

Технічні характеристики та інклюзивні рішення:

Електропідіймач: підтримує навантаження до 300 кг.

Збільшена ширина дверей і коридору: забезпечує безперешкодне пересування по вагону.

Адаптована навігація: шрифт Брайля та контрастне маркування.

Вбиральня: великогабаритна, обладнана душем, SOS-кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком і дитячим кріслом з ременями.

Індикатор зайнятості вбиральні.

Індивідуальні розетки: формати USB і Type-C.

Місця з регулюванням спинки та індивідуальним освітленням.

Відеоспостереження: встановлене в окремих зонах вагона.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» продовжує оновлювати свій рухомий склад. Нещодавно компанія отримала нову партію сучасних пасажирських вагонів від Крюківського вагонобудівного заводу. Чотири з них уже завтра вирушать до Карпат, щоб забезпечити перевезення дітей з Харкова на оздоровлення та відпочинок.

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