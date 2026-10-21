"Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда Київ — Трускавець через Дрогобич: деталі

Поїзд Інтерсіті+ №743 / © uz.gov.ua

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«Укрзалізниця» продовжила маршрут швидкісного поїзда Інтерсіті+ №743 сполученням Дарниця — Львів до Трускавця через Дрогобич. Перший рейс за оновленим маршрутом запланований на 23 жовтня, а квитки вже надійшли в продаж.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

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Інтерсіті+ курсуватиме до Трускавця: що змінилося в маршруті

Поїзд №743, який раніше сполучав Дарницю та Львів, тепер прямуватиме до Трускавця через Дрогобич. Новий маршрут дасть пасажирам змогу зручніше дістатися популярного курорту залізницею.

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«Напередодні осінніх канікул, коли наші пасажири планують родинні подорожі для відпочинку або виїзди дитячих груп, створюємо більше можливостей для швидких та комфортних поїздок до туристичних міст», — повідомили в «Укрзалізниці».

За інформацією «Укрзалізниці», поїзд Інтерсіті+ №743 зупинятиметься в Дубні, на станції Підзамче, у Львові та Дрогобичі.

Поїзд курсуватиме щодня, крім вівторка та середи. Відправлення зі станції Дарниця заплановане на 05:50, а з Києва-Пасажирського — на 06:15. До Трускавця він прибуватиме о 13:45.

Зворотний рейс вирушатиме з Трускавця о 14:30, а прибуття до Києва заплановане на 22:28. Отже, пасажири зможуть дістатися курорту й повернутися до столиці того самого дня.

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Нагадаємо, «Укрзалізниця» оголосила про запуск нових міжнародних маршрутів до Польщі. Зокрема, поїзд №23/24 Київ — Холм стане флагманським і носитиме ім’я Михайла Грушевського. Також пасажири можуть дістатися Перемишля з Києва та Дніпра, а звідти — пересісти на поїзди до інших європейських міст.

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