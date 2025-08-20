"Укрзалізниця" запускає п’ять додаткових поїздів на популярних маршрутах

Залізничний вокзал

Літо поступово залишає Україну, але бажання мандрувати залишається актуальним. Щоб забезпечити комфортні поїздки пасажирам у популярних напрямках, Укрзалізниця призначила п’ять додаткових поїздів, які курсуватимуть у різні куточки країни цієї осені.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці«.

Деталі поїздів

Серед додаткових рейсів — поїзд № 249/250 Київ — Львів, який вирушатиме з обох кінцевих станцій 27 та 28 серпня. Для подорожей до Дніпра пасажири можуть скористатися поїздом № 220/219 Київ — Дніпро, що відправлятиметься 25, 28, 30 та 31 серпня.

Любителі курортів можуть обрати поїзд № 159/160 Київ — Трускавець, який курсуватиме 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 вересня та 3, 4, 5 жовтня. Для подорожей у західному напрямку призначено поїзд № 218/217 Чоп — Львів, що курсуватиме практично через день у вересні.

Особливу увагу Укрзалізниця приділила поїзду № 284/283 Ужгород — Київ. Він курсуватиме через день з 1 вересня і до початку нового графіку руху на 2026 рік. Поїзд зручний тим, що у Києві забезпечує підв’язку до швидкісних рейсів у Харківському та Дніпровському напрямках, тож пасажири з цих міст зможуть дістатися Західної України навіть за обмеженої наявності вільних місць.

У прес-службі відзначають, що додаткові рейси організовані з урахуванням підвищеного попиту на осінні подорожі, а також для забезпечення безперебійного перевезення пасажирів у популярних напрямках. Фахівці компанії радять перед поїздкою перевіряти актуальний розклад з проміжними зупинками та датами курсування, щоб уникнути непорозумінь і бути впевненими, що поїзд вирушить точно за графіком.

Як придбати квитки

Квитки на додаткові поїзди можна придбати зручним способом:

онлайн через booking.uz.gov.ua,

у мобільному застосунку Укрзалізниці,

у касах залізничних вокзалів.

Також у компанії нагадують про важливість планування подорожей завчасно та перевірки наявності місць у обраний день. Завдяки додатковим рейсам пасажири отримають можливість комфортно дістатися обраного напрямку, навіть якщо попередні поїзди виявилися повними.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в «Укрзалізниці» повідомляли про ажіотажний попит на пасажирські залізничні перевезення цього літа, який значно перевищує її технічні можливості. Заповненість поїздів на всіх напрямках становить 95-100%, а популярні маршрути шукають у рази частіше, ніж у міжсезоння.