ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
1 хв

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди для подорожей восени

УЗ призначила три додаткових потяги: один — з Львова до Одеси, та два — з Києва до Львова.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Потяг "Укрзалізниці"

Потяг «Укрзалізниці» / © t.me/UkrzalInfo

«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди для подорожей восени.

Про це повідомила пресслужба УЗ у Telegram.

«Щоб задовільнити попит пасажирів, призначаємо курсування додаткових поїздів:

  • № 168/167 Львів — Одеса

відправлення зі Львова та Одеси — 14 та 21 вересня.

  • № 243/244 Київ — Львів

відправлення з Києва та Львова — 14, 19, 20, 21, 26, 27 вересня.

  • № 289/290 Київ — Львів

відправлення з Києва та Львова — 28 вересня.

«Укрзалізниця» звертає увагу: на маршруті курсуватимуть купейні вагони, адаптовані для денних поїздок у сидячому форматі.

Під час купівлі квитків в УЗ радять уважно переглядати схему розташування місць: непарні номери — місця біля вікна, парні номери — місця ближче до проходу.

Актуальний розклад руху поїздів із датами, періодичністю курсування та проміжними зупинками можна переглянути на офіційному сайті Укрзалізниці у вкладці «Розклад руху призначених пасажирських поїздів».

Зазначається, що продаж квитків відкрито в мобільному застосунку «Укрзалізниці», на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.

Дата публікації
Кількість переглядів
29
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie