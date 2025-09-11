Потяг «Укрзалізниці» / © t.me/UkrzalInfo

«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди для подорожей восени.

Про це повідомила пресслужба УЗ у Telegram.

«Щоб задовільнити попит пасажирів, призначаємо курсування додаткових поїздів:

№ 168/167 Львів — Одеса

відправлення зі Львова та Одеси — 14 та 21 вересня.

№ 243/244 Київ — Львів

відправлення з Києва та Львова — 14, 19, 20, 21, 26, 27 вересня.

№ 289/290 Київ — Львів

відправлення з Києва та Львова — 28 вересня.

«Укрзалізниця» звертає увагу: на маршруті курсуватимуть купейні вагони, адаптовані для денних поїздок у сидячому форматі.

Під час купівлі квитків в УЗ радять уважно переглядати схему розташування місць: непарні номери — місця біля вікна, парні номери — місця ближче до проходу.

Актуальний розклад руху поїздів із датами, періодичністю курсування та проміжними зупинками можна переглянути на офіційному сайті Укрзалізниці у вкладці «Розклад руху призначених пасажирських поїздів».

Зазначається, що продаж квитків відкрито в мобільному застосунку «Укрзалізниці», на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.