"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди для подорожей восени
УЗ призначила три додаткових потяги: один — з Львова до Одеси, та два — з Києва до Львова.
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди для подорожей восени.
Про це повідомила пресслужба УЗ у Telegram.
«Щоб задовільнити попит пасажирів, призначаємо курсування додаткових поїздів:
№ 168/167 Львів — Одеса
відправлення зі Львова та Одеси — 14 та 21 вересня.
№ 243/244 Київ — Львів
відправлення з Києва та Львова — 14, 19, 20, 21, 26, 27 вересня.
№ 289/290 Київ — Львів
відправлення з Києва та Львова — 28 вересня.
«Укрзалізниця» звертає увагу: на маршруті курсуватимуть купейні вагони, адаптовані для денних поїздок у сидячому форматі.
Під час купівлі квитків в УЗ радять уважно переглядати схему розташування місць: непарні номери — місця біля вікна, парні номери — місця ближче до проходу.
Актуальний розклад руху поїздів із датами, періодичністю курсування та проміжними зупинками можна переглянути на офіційному сайті Укрзалізниці у вкладці «Розклад руху призначених пасажирських поїздів».
Зазначається, що продаж квитків відкрито в мобільному застосунку «Укрзалізниці», на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.