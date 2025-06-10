"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на літо: розклад та напрямки

УЗ запускає додаткові поїзди з Києва до різних регіонів

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«Укрзалізниця» з початком сезону відпусток розширила розклад: тепер більше поїздів з Києва до Краматорська, Дніпра, Кривого Рогу, Ужгорода, Ясіні та Одеси.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ у Telegram.

Основні зміни

Поїзд №228/227 Івано-Франківськ — Краматорськ

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Один із найдовших маршрутів в Україні — 1358 км. Курсуватиме через Київ через день.

Івано-Франківськ: 21:52 → Краматорськ: 18:28

Краматорськ: 19:20 → Івано-Франківськ: 16:45

Забезпечує як нічне/денне сполучення між Івано-Франківськом і Києвом, так і денне/нічне між Києвом і Краматорськом.

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Поїзд №220/219 Київ — Дніпро

Курсуватиме у визначені дні тижня.

Київ: 14:35 → Дніпро: 21:26

Дніпро: 08:36 → Київ: 15:19

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Зручно для пасажирів, які прямують з Дніпра за кордон — у Києві є пересадки на поїзди до Кишинева, Перемишля, Варшави та Хелма.

Поїзд Інтерсіті №765/764 Київ — Одеса

Розпочне курсування з 27 червня (з Києва) та 28 червня (з Одеси), шість разів на тиждень.

Київ: 21:49 → Одеса: 05:34

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Одеса: 06:54 → Київ: 15:01

Зручно для мешканців Чернігова та Сум, які можуть прибути ввечері до Києва, а вже вранці вирушити до Одеси.

Інтерсіті+ №736/735 Київ — Дніпро

Нічне швидкісне сполучення у визначені дні.

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Київ: 23:52 → Дніпро: 05:45

Дніпро: 23:24 → Київ: 05:17

У Києві можливі пересадки на Інтерсіті до Луцька, Рівного, Львова, Чернігова, Шостки та Сум.

Поїзд №283/284 Київ — Ужгород

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Курсуватиме через день.

Київ: 15:21 → Львів: 23:34 → Ужгород: 05:20

Ужгород: 23:13 → Львів: 05:51 → Київ: 13:12

Зручно для жителів східних регіонів, які через Київ прямують до Закарпаття.

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Поїзд №203/204 Київ — Ясіня

Курсуватиме через день.

Київ: 23:00 → Львів: 07:28 → Ясіня: 14:17

Ясіня: 18:05 → Львів: 00:51 → Київ: 09:18

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Забезпечує зручні пересадки в Києві для пасажирів із Запоріжжя, Дніпра, Краматорська та Слов’янська.

Інтерсіті+ №739/740 Київ — Кривий Ріг

Посилює сполучення столиці з Кривбасом.

Київ: 13:05 → Кривий Ріг: 19:53

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Кривий Ріг: 22:37 → Київ: 05:14

У Києві передбачені пересадки на поїзди до Польщі та на регіональні маршрути.

Додаткові рейси

Ще 11 поїздів уже враховані в літньому графіку, але призначатимуться окремими рішеннями залежно від потреб пасажирів.

Серед них:

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Київ — Трускавець

Львів — Одеса

Київ — Ужгород

Київ — Кам’янець-Подільський

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Київ — Одеса (кілька рейсів)

Київ — Львів

Пасажирам також рекомендується слідкувати за оновленнями на офіційному сайті, адже список поїздів може розширитися найближчим часом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що «Укрзалізниця» посилює контрольні заходи на вокзалах. Причиною є обстріли та погрози з боку РФ.

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