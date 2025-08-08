"Укрзалізниця" призначила нові маршрути з Києва: які напрямки додали

Потяг / © Укрзалізниця

У серпні та вересні пасажири зможуть скористатися додатковими рейсами між Києвом, Кривим Рогом, Черніговом та Вінницею.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Більше рейсів — більше можливостей для подорожей», — зазначили в Укрзалізниці.

Зокрема, призначено потяги №739/740 Київ — Кривий Ріг та №753/754 Кривий Ріг — Київ. Вони курсуватимуть у серпні та вересні, з відправленням у такі дні: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 серпня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 вересня.

Окрім цього, компанія призначила поїзд №702/701 Київ — Чернігів — Київ на 23, 24 та 25 серпня. У ці ж дати курсуватиме поїзд №775/776 Київ — Вінниця — Київ.

Придбати квитки можна у мобільному застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua, а також у касах вокзалів.

Нагадаємо, у серпні «Укрзалізниця» запускає додаткові поїзди до туристичного селища Ворохта на Івано-Франківщині, які будуть вирушати зі Львова.

Нові поїзди призначено для того, щоб «всі охочі встигли цього літа подихати свіжим гірським повітрям, помилуватися лісами й горами».

У складі поїзда — вагони плацкарт, купе та СВ з місцями для сидіння (без продажу постільної білизни).