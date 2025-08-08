- Дата публікації
"Укрзалізниця" призначила нові маршрути з Києва: які напрямки додали
У серпні та вересні Укрзалізниця запускає нові рейси з Києва до регіонів. У розкладі з’явилися додаткові поїзди до Кривого Рогу, Чернігова та Вінниці.
У серпні та вересні пасажири зможуть скористатися додатковими рейсами між Києвом, Кривим Рогом, Черніговом та Вінницею.
Про це повідомила пресслужба компанії.
«Більше рейсів — більше можливостей для подорожей», — зазначили в Укрзалізниці.
Зокрема, призначено потяги №739/740 Київ — Кривий Ріг та №753/754 Кривий Ріг — Київ. Вони курсуватимуть у серпні та вересні, з відправленням у такі дні: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 серпня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 вересня.
Окрім цього, компанія призначила поїзд №702/701 Київ — Чернігів — Київ на 23, 24 та 25 серпня. У ці ж дати курсуватиме поїзд №775/776 Київ — Вінниця — Київ.
Придбати квитки можна у мобільному застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua, а також у касах вокзалів.
Нагадаємо, у серпні «Укрзалізниця» запускає додаткові поїзди до туристичного селища Ворохта на Івано-Франківщині, які будуть вирушати зі Львова.
Нові поїзди призначено для того, щоб «всі охочі встигли цього літа подихати свіжим гірським повітрям, помилуватися лісами й горами».
У складі поїзда — вагони плацкарт, купе та СВ з місцями для сидіння (без продажу постільної білизни).