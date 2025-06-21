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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
476
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1 хв

"Укрзалізниця" призначила низку поїздів на літній сезон: які маршрути

У літньому сезоні 2025 року «Укрзалізниця» призначили декілька пар додаткових поїздів, які вже є в графіку. У складі поїздів будуть купейні вагони з сидячими місцями.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Призначено додаткові рейси між Києвом, Львовом, Одессою і Трускавцем

Призначено додаткові рейси між Києвом, Львовом, Одессою і Трускавцем / © Укрзалізниця

«Укрзалізниця» призначила низку додаткових рейсів між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем.

Про це повідомили в компанії.

У складі призначених поїздів курсуватимуть купейні вагони, але з місцями для сидіння. Тобто це — вагони з кондиціонуванням повітря, проте у спальному форматі вони не використовуються.

Маршрути поїздів

Поїзд № 291/292 Київ — Львів — Київ курсуватиме з Києва та Львова: 27, 28, 29, 30 червня, а також 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 липня

Поїзд № 265/266 Київ — Одеса — Київ курсуватиме з Києва та Одеси: 27, 28, 29, 30 червня

Поїзд № 159/160 Київ — Трускавець вирушатиме з Києва та Трускавця: 29, 30 червня, а також 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 липня

Поїзд № 168/167 Львів — Одеса вирушатиме зі Львова та Одеси: 27, 29 червня, в також 4, 6, 11, 13, 18, 20 липня

Нагадаємо, «Укрзалізниця» від 18 червня індексувала ціни на низку товарів, що реалізуються в поїздах далекого сполучення. Зокрема, вартість склянки класичного чаю зросла від 10 гривень до 20 гривень.

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Дата публікації
Кількість переглядів
476
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