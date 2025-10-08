ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
875
1 хв

"Укрзалізниця" призупинила і скасувала поїзди на одному напрямку: деталі

Обмеження у русі потягів пов’язане із безпековою ситуацією.

Автор публікації
Олена Капнік
Укрзалізниця.

© УНІАН

Через російський обстріл Полтавської області вночі 7 жовтня "Укрзалізниця" оголосила зміни у русі поїздів. Зокрема, деякі приміські рейси не курсуватимуть.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниця: приміські поїзди".

Зазначається, що для забезпечення руху низка приміських поїздів курсуватимуть з резервними тепловозами і відповідно можливі затримки.

Так, 8 жовтня тимчасово не курсуватимуть:

  • №6572/6654 Полтава-Південна - Берестин - Орілька ﻿;

  • №6655/6577 Орілька - Берестин - Полтава-Південна;

  • ﻿﻿№6356 сполученням Полтава-Південна - Огульці ﻿;

  • №6353 Огульці - Полтава-Південна;

  • №6903 Ніжин - Київ-Волинський.

"Працюємо над повноцінним відновленням курсування приміській рейсів в регіоні, про оновлення повідомлятимемо максимально оперативно", - зауважують в “УЗ”.

Як повідомлялося, сьогодні, 8 жовтня, в одній з областей ускладнено рух поїздів. На Ніжинському напрямку деякі рейси курсують за зміненими маршрутами, а деякі - затримуються у дорозі.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни атакували енергетику в Полтаві. Через влучання був пошкоджений енергетичний об’єкт. Без електроенергії опинилася понад 1000 домогосподарств у Полтаві та навколишніх населених пунктах. Затримувались поїзди Харків — Львів, Львів — Харків, Краматорськ — Львів.

875
