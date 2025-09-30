- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2561
- Час на прочитання
- 1 хв
"Укрзалізниця" призупинила і скасувала поїзди на одному з напрямків
Компанія змінила маршрути низки рейсів та скасувала кілька поїздів, попередивши пасажирів про затримки.
«Укрзалізниця» 30 вересня призупинила рух приміських поїздів на Ніжинському напрямку, запровадила зміни у маршрутах та скасувала кілька рейсів.
Про це повідомили у телеграм-каналі компанії.
«У звʼязку з безпековою ситуацією на Ніжинському напрямку рух приміських поїздів тимчасово призупинено», — вказано в заяві «Укрзалізниці».
Низку залізничних рейсів обмежили до/зі станції Бобрик:
№6902 поїде за маршрутом Київ-Волинський — Бобрик (замість Київ-Волинський — Ніжин).
№6901 матиме маршрут Бобрик — Київ (замість Носівка — Київ).
Приміські поїзди 30 вересня курсуватимуть за диспетчерским розкладом. У компанії зазначили, що «будемо рушати як дозволятиме ситуація».
Йдеться про такі поїзди:
№6903 Ніжин — Київ-Волинський
№6905 Ніжин — Дарниця
№6907 Ніжин — Київ-Пас.
№6909 Ніжин — Київ-Пасажирський
№6911 Ніжин — Київ-Пасажирський
№6913 Ніжин — Київ-Волинський
№6904 Кобижча — Ніжин
№6906 Київ-Пасажирський — Ніжин
№6908 Київ-Пасажирський — Ніжин
Також змінено маршрут рейсу №6903: поїзд курсуватиме за маршрутом Ніжин — Кобижча (замість Ніжин — Київ-Волинський) і по обігу диспетчерським розкладом вирушить поїзд №6904 Кобижча — Ніжин.
Тимчасово 30 вересня скасовані поїзди:
№6072 Тарасівка- Київ-Пасажирський
№6674 Немішаєве — Святошин
Також зазначається, що приміські та регіональні поїзди Ніжинського напрямку вирушатимуть зі станції Ніжин із затримками. Так, регіональний поїзд №895 Конотоп — Фастів-1 вирушить із резервним тепловозом. Приблизна затримка — до двох годин.
Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня Україну атакували російські безпілотники. Повітряні сили ЗСУ фіксували рух ворожих дронів у кількох областях: Чернігівській у напрямку Київської, Дніпропетровській, Харківській та Полтавській.