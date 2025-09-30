"Укрзалізниця" призупинила і скасувала поїзди на одному з напрямків

«Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» 30 вересня призупинила рух приміських поїздів на Ніжинському напрямку, запровадила зміни у маршрутах та скасувала кілька рейсів.

Про це повідомили у телеграм-каналі компанії.

«У звʼязку з безпековою ситуацією на Ніжинському напрямку рух приміських поїздів тимчасово призупинено», — вказано в заяві «Укрзалізниці».

Низку залізничних рейсів обмежили до/зі станції Бобрик:

№6902 поїде за маршрутом Київ-Волинський — Бобрик (замість Київ-Волинський — Ніжин).

№6901 матиме маршрут Бобрик — Київ (замість Носівка — Київ).

Приміські поїзди 30 вересня курсуватимуть за диспетчерским розкладом. У компанії зазначили, що «будемо рушати як дозволятиме ситуація».

Йдеться про такі поїзди:

№6903 Ніжин — Київ-Волинський

№6905 Ніжин — Дарниця

№6907 Ніжин — Київ-Пас.

№6909 Ніжин — Київ-Пасажирський

№6911 Ніжин — Київ-Пасажирський

№6913 Ніжин — Київ-Волинський

№6904 Кобижча — Ніжин

№6906 Київ-Пасажирський — Ніжин

№6908 Київ-Пасажирський — Ніжин

Також змінено маршрут рейсу №6903: поїзд курсуватиме за маршрутом Ніжин — Кобижча (замість Ніжин — Київ-Волинський) і по обігу диспетчерським розкладом вирушить поїзд №6904 Кобижча — Ніжин.

Тимчасово 30 вересня скасовані поїзди:

№6072 Тарасівка- Київ-Пасажирський

№6674 Немішаєве — Святошин

Також зазначається, що приміські та регіональні поїзди Ніжинського напрямку вирушатимуть зі станції Ніжин із затримками. Так, регіональний поїзд №895 Конотоп — Фастів-1 вирушить із резервним тепловозом. Приблизна затримка — до двох годин.

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня Україну атакували російські безпілотники. Повітряні сили ЗСУ фіксували рух ворожих дронів у кількох областях: Чернігівській у напрямку Київської, Дніпропетровській, Харківській та Полтавській.