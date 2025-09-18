ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
69
1 хв

"Укрзалізниця" розповіла про наслідки нічного обстрілу: затримки поїздів та автобуси для пасажирів

Через нічний ворожий обстріл залізничної інфраструктури низка рейсів прибуває із суттєвими затримками. Залізничники задіяли резервні тепловози, а пасажири отримують підтримку під час подорожей.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
В "Укрзалізниці" повідомили, що частина поїздів, які були вимушені прямувати в об’їзд пошкодженої ділянки, вже наближаються до своїх кінцевих станцій. Водночас зворотні рейси цих поїздів також матимуть затримки. Повний перелік відкоригованих графіків доступний на офіційному сайті компанії.

Зокрема, для пасажирів поїзда №119/120 Дніпро — Хелм у польському місті вже підготовлено шість автобусів для подальшого транспорту до Любліна та Варшави. В "Укрзалізниці" подякували польським колегам за співпрацю та допомогу в кризовій ситуації.

Крім того, пасажири шести поїздів дніпровського напрямку, які зазнали найбільших затримок, отримали близько 1500 порцій їжі від партнерів із World Central Kitchen.

Водночас відновлення живлення на підстанціях у зоні атаки досі триває. Поїзди курсують ділянкою під резервними тепловозами, які були заздалегідь підготовлені залізничниками. До остаточного відновлення інфраструктури затримки зберігатимуться і 19 вересня, особливо на рейсах із довгими маршрутами.

Окремо зазначається, що пасажири Інтерсіті+ №731 Запоріжжя — Київ прибудуть до столиці із суттєвим запізненням та зможуть очікувати завершення комендантської години на вокзалі.

В "Укрзалізниці" наголосили, що відпрацьовані протоколи дій під час кризових ситуацій дозволяють підтримувати безперервний рух поїздів, попри атаки ворога. Пасажирів закликають слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках та в застосунку компанії.

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала енергопостачання залізничної мережі України, щоб ускладнити перевезення та завдати шкоди економіці.

69
