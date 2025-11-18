"Укрзалізниця" розширила можливості свого мобільного застосунку: що змінилося для пасажирів

"Укрзалізниця" запустила онлайн-купівлю квитків на приміські поїзди / © Укрзалізниця

«Укрзалізниця» спільно з Mastercard впровадила нове рішення, яке значно спрощує подорожі. Відтепер у мобільному застосунку перевізника з’явилася можливість придбати квитки на приміські рейси та поїзди City Express. Це оновлення дозволяє пасажирам уникати черг у касах та здійснювати купівлю квитків швидко й без готівки.

Про це повідомляє «Укрзалізниця» у своєму офіційному Telegram-каналі.

Переваги онлайн-купівлі в застосунку

До цього оновлення приміські квитки продавалися через чатботи, які припинили роботу у квітні цього року через ворожу кібератаку. Застосунок має низку переваг перед цими застарілими методами.

Процес придбання квитків став максимально простим. Для цього потрібно:

Обрати в застосунку розділ «Приміські» або «City Express». Вказати напрямок. Оплатити поїздку та, за потреби, багаж.

Ключові переваги застосунку:

швидка купівля квитків в одному місці;

немає необхідності зберігати окремий файл з квитком;

зберігається історія пошуку маршрутів;

під час вибору маршруту одразу підтягується час найближчих рейсів;

актуальна інформація про зміни та анонси «Укрзалізниці».

«Жодних кас, мінімум черг і жодних монет — тепер достатньо перейти в застосунок „Укрзалізниці“», — наголошує перевізник.

Хто може купити квитки та де це працює

Наразі функціонал онлайн-купівлі приміських квитків доступний для придбання повного та дитячого квитків. Опція купівлі квитків для пільгових категорій пасажирів з’явиться пізніше.

На першому етапі сервіс охоплює низку областей, які мають найбільший трафік приміських перевезень.

Перелік областей, де запрацював продаж:

Київська

Вінницька

Житомирська

Полтавська

Миколаївська

Одеська

Кіровоградська

Дніпропетровська

Чернігівська

Хмельницька

Черкаська

частково Херсонська та Запорізька

«Укрзалізниця» активно розвиває свої онлайн-сервіси. Застосунок, який розпочав роботу 2022 року, зараз налічує 5,5 мільйона користувачів. Компанія зазначає, що 90% квитків на залізницю купуються онлайн, і 70% з них оформлюються саме через мобільний застосунок.

Нагадаємо, в «Укрзалізниці» готують зміни у вартості квитків. За словами Сергія Лещенка, ціни на СВ та перший клас «Інтерсіті» зростатимуть залежно від попиту та дати купівлі.