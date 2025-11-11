"Укрзалізниця" скасовує низку поїздів на Дніпропетровщині – що відомо

Потяг / © commons.wikimedia.org

“Укрзалізниця” повідомила про зміни у графіку приміських поїздів Дніпропетровщини з 11 листопада через безпекову ситуацію в регіоні. Частина рейсів Dnipro City тимчасово змінює маршрути або не курсуватиме, пасажирам радять врахувати альтернативні варіанти для подорожей.

Про це повідомила регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця«.

Причиною коригування графіку стало ускладнення безпекової ситуації в регіоні.

За новими маршрутами курсуватимуть такі поїзди

11–17 листопада

№7202 Дніпро-Головний — Синельникове-1 (замість Кам’янське-Пас. — Синельникове-1). Альтернативні рейси: №6008 та №6016 Кам’янське — Дніпро-Головний.

№6536 курсуватиме Запоріжжя-2 — Синельникове-1 (замість Запоріжжя-2 — Лозова).

15–17 листопада

№7206 та №7208 Дніпро-Головний — Синельникове-1 (замість Кам’янське-Пас. — Синельникове-1). Альтернативний рейс: №6038 Кам’янське — Дніпро-Головний.

Тимчасово не курсуватимуть наступні поїзди

11, 12, 13, 14, 17 листопада

№7303 Дніпро-Головний — Кам’янське-Пас. (альтернатива: №6005)

№7304 Кам’янське-Пас. — Дніпро-Головний (альтернатива: №6008 та №6016).

15–17 листопада

№7305, №7307, №7309 Дніпро-Головний — Кам’янське-Пас. (альтернативні рейси: №6005, №6015, №6037)

№7204 Кам’янське-Пас. — Дніпро-Головний (альтернатива: №6018).

11–17 листопада

№6035 Дніпро-Головний — П’ятихатки-Стикова (альтернатива: №6037)

№6044 П’ятихатки-Стикова — Дніпро-Головний (альтернатива: №6038)

№6039 Дніпро-Головний — П’ятихатки (альтернатива: №6043)

№6537 Павлоград-1 — Синельникове-1 (альтернатива: №6291)

12–18 листопада

№6010 П’ятихатки — Дніпро-Головний (альтернатива: №6008).

Нагадаємо, «Укрзалізниця» готує запуск програми «УЗ-3000», яка передбачає до 1 мільйона безкоштовних місць у потягах у непікові періоди. Пілотний етап стартує вже у грудні 2025 року й буде орієнтований на прифронтові громади.