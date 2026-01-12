«Укрзалізниця» скасувала два рейси на Житомирщині через обстріли

«Укрзалізниця» скасувала рейси / © соцмережі

У Житомирській області внаслідок нічної атаки 11 січня зафіксовано збої в роботі транспорту та енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Зазначається, що через пошкодження об’єктів залізничної інфраструктури на Житомирщині для відновлення руху потрібен додатковий час. У зв’язку з цим 12 січня тимчасово скасовано курсування двох ранкових приміських поїздів:

№6480 Олевськ — Коростень (відправлення о 04:47)

№6481 Коростень — Олевськ (відправлення о 09:48)

В Укрзалізниці закликали пасажирів враховувати зміни в розкладі під час планування поїздок та за можливості обирати альтернативні способи пересування в межах Коростенської ОТГ.

Раніше повідомлялося, що в Україні понад 60 поїздів “Укрзалізниці” курсують із відхиленням від графіка через затримки на кордоні, складні погодні умови та безпекові заходи.

Ми раніше інформували, що Вночі 11 січня росіяни знов атакували об’єкти критичної інфраструктури Житомирщини, внаслідок чого є поранені.