“Укрзалізниця” скасувала кілька потягів: перелік рейсів і причина

На Чернігівщині скасуали низку електричок через обстрілі / © Укрзалізниця

У неділю, 8 лютого, через вплив активних бойових дій тимчасово скасовано курсування чотирьох приміських поїздів у Чернігівській області.

Про вимушені зміни у розкладі руху та заходи безпеки повідомляє офіційний канал «Укрзалізниці» для пасажирів приміського сполучення.

Які поїзди не курсують

Обмеження стосуються напрямку Сновськ — Бахмач. Зокрема, скасовано рейси:

№6502 та №6504 сполученням Сновськ — Бахмач-Пасажирський;

№6501 та №6503 у зворотному напрямку: Бахмач-Пасажирський — Сновськ.

Безпека пасажирів

Залізничники наголошують, що рішення про скасування рейсів продиктоване необхідністю гарантувати безпеку пасажирів та персоналу в умовах загрози.

Громадян просять із розумінням поставитися до ситуації, врахувати ці зміни при плануванні поїздок та слідкувати за офіційними оновленнями щодо відновлення руху.

