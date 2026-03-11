"Укрзалізниця" скасувала низку електричок: названо альтернативні рейси

Потяг Укрзалізниці. / © УНІАН

Низка приміських потягів у середу, 11 березня, не курсуватиме у Харківській області. Багато рейсів скасовано, але пасажири можуть скористатися альтернативними.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниця: приміські поїзди».

«Тимчасово не курсуватиме низка приміських рейсів завтра, однак пропонуємо скористатись альтернативними», — наголосили в «УЗ».

Тимчасово не курсуватимуть потяги:

№6414 Лозова — Харків-Пас.

альтернатива: поїзд №6512 сполученням Лозова — Харків-Пас.

﻿﻿№6506 Златопіль — Харків-Пас.

альтернатива: поїзд Nº 6508 сполученням Біляївка — Харків-Пас.

№6134 Мерчик — Харків-Пас.

альтернатива: поїзд №6136 Мерчик — Харків-Пас.

﻿﻿№6303 Харків-Пас. — Мерчик

альтернатива: поїзд №6307 Харків-Пас. — Мерчик

﻿﻿№6304 Мерчик — Люботин

альтернатива: поїзд №6222 Мерчик — Люботин

﻿﻿№6682 Власівка — Харків-Пас.

альтернатива: поїзд №6684 Берестин — Харків-Пас.

﻿﻿№6678 Берестин — Харків-Пас.

альтернатива: поїзд №6686 сполученням Берестин — Харків-Пас.

Нагадаємо, що напередодні «Укрзалізниця» змінила маршрути потягів у Харківській області через перебої з електроенергією в контактній мережі. Зокрема, потяги №6684, №6414 та №6512 не курсували до станції Харків-Пасажирський.

