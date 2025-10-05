"Укрзалізниця" скасувала низку поїздів на Сумщині – подробиці

Скасовано низку потягів / © Міністерство розвитку громад та територій України

У неділю, 5 жовтня, «Укрзалізниця» тимчасово скасувала курсування кількох приміських поїздів у Сумській області.

Про це повідомила пресслужба компанії у Telegram.

Згідно з офіційним повідомленням, рішення ухвалене з безпекових міркувань. Зокрема, у понеділок не курсуватимуть такі поїзди:

№6701 Терещенська — Новгород-Сіверський;

№6702 Новгород-Сіверський — Терещенська;

№6705 Терещенська — Новгород-Сіверський;

№6706 Новгород-Сіверський — Терещенська.

Пасажирам, які планували поїздку цими маршрутами, радять уточнювати інформацію щодо руху інших приміських поїздів та можливі альтернативні маршрути на офіційному сайті «Укрзалізниці» або через контакт-центр компанії.

Відзначається, що тимчасові зміни у розкладі пов’язані із забезпеченням безпеки руху та оперативним реагуванням на ситуацію в регіоні.

