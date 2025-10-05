ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
28
1 хв

"Укрзалізниця" скасувала низку поїздів на Сумщині – подробиці

Пасажирам на Сумщині слід перевіряти розклад через тимчасове скасування поїздів.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Скасовано низку потягів

Скасовано низку потягів / © Міністерство розвитку громад та територій України

У неділю, 5 жовтня, «Укрзалізниця» тимчасово скасувала курсування кількох приміських поїздів у Сумській області.

Про це повідомила пресслужба компанії у Telegram.

Згідно з офіційним повідомленням, рішення ухвалене з безпекових міркувань. Зокрема, у понеділок не курсуватимуть такі поїзди:

  • №6701 Терещенська — Новгород-Сіверський;

  • №6702 Новгород-Сіверський — Терещенська;

  • №6705 Терещенська — Новгород-Сіверський;

  • №6706 Новгород-Сіверський — Терещенська.

Пасажирам, які планували поїздку цими маршрутами, радять уточнювати інформацію щодо руху інших приміських поїздів та можливі альтернативні маршрути на офіційному сайті «Укрзалізниці» або через контакт-центр компанії.

Відзначається, що тимчасові зміни у розкладі пов’язані із забезпеченням безпеки руху та оперативним реагуванням на ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Укрзалізниця" оголосила про тимчасове призупинення курсування низки приміських поїздів у Сумської, Чернігівської та Львівської областей

Також повідомлялось, що «Укрзалізниця» попередила про можливі затримки поїздів у Львівській області через ускладнену ситуацію з безпекою.

28
