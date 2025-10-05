- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 28
- Час на прочитання
- 1 хв
"Укрзалізниця" скасувала низку поїздів на Сумщині – подробиці
Пасажирам на Сумщині слід перевіряти розклад через тимчасове скасування поїздів.
У неділю, 5 жовтня, «Укрзалізниця» тимчасово скасувала курсування кількох приміських поїздів у Сумській області.
Про це повідомила пресслужба компанії у Telegram.
Згідно з офіційним повідомленням, рішення ухвалене з безпекових міркувань. Зокрема, у понеділок не курсуватимуть такі поїзди:
№6701 Терещенська — Новгород-Сіверський;
№6702 Новгород-Сіверський — Терещенська;
№6705 Терещенська — Новгород-Сіверський;
№6706 Новгород-Сіверський — Терещенська.
Пасажирам, які планували поїздку цими маршрутами, радять уточнювати інформацію щодо руху інших приміських поїздів та можливі альтернативні маршрути на офіційному сайті «Укрзалізниці» або через контакт-центр компанії.
Відзначається, що тимчасові зміни у розкладі пов’язані із забезпеченням безпеки руху та оперативним реагуванням на ситуацію в регіоні.
