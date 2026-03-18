"Укрзалізниця" скасувала прямі швидкісні поїзди до Харкова: як тепер доїхати і що робити пасажирам

Укрзалізниця

Компанія «Укрзалізниця» вимушено скасувала пряме швидкісне сполучення між Харковом та Києвом.

Про зміни у графіку руху пасажири почали дізнаватися напередодні ввечері, отримавши відповідні офіційні сповіщення у мобільному застосунку, пише «Думка».

Як діяти пасажирам із квитками: алгоритм пересадки

Укрзалізниця вже розробила альтернативний механізм доправлення пасажирів, які встигли придбати квитки на скасовані прямі рейси. Зокрема, пасажири рейсу №723 Харків — Київ, відправлення якого планувалося 18 березня о 13:12 з Харкова, отримали повідомлення з поясненням ситуації.

«У зв’язку з впливом бойових дій курсування поїзда Інтерсіті №723 Харків — Київ тимчасово обмежене від станції Полтава-Південна», — йдеться в офіційному розсилці перевізника.

Замість прямого маршруту, пасажирам пропонують за вже придбаними квитками здійснити посадку на поїзд №223 сполученням Харків — Полтава о 13:50. Прибувши на станцію Полтава-Південна, люди матимуть змогу пересісти безпосередньо на свій швидкісний рейс №723 Полтава — Київ.

В Укрзалізниці запевняють, що процес пересадки буде максимально контрольованим та організованим.

«Поїзна бригада та працівники станції нададуть усю необхідну інформацію та допоможуть зорієнтуватися під час пересадки. Розуміємо, що такі зміни можуть спричинити певні незручності, однак вони є вимушеними та запроваджені для забезпечення стабільного руху», — наголосили у компанії.

Офіційне підтвердження від Південної залізниці

Інформацію щодо зупинки прямого швидкісного сполучення підтвердили і на місцевому рівні. Представник Південної залізниці в коментарі виданню «Думка» зазначив, що обмеження стосуються абсолютно всіх потягів «Інтерсіті», які прямують до Харкова, і ці заходи набувають чинності із середи, 18 березня.

«Єдине, що я можу вам сказати, що це дійсно так, дійсно поїзди не їдуть, але офіційну інформацію видасть офіційний канал Укрзалізниці. Наразі так, це дійсно правда», — констатував представник залізниці.

Фахівці залізниці радять пасажирам уважно стежити за оновленнями та за всією вичерпною інформацією щодо подальших змін у розкладі звертатися безпосередньо до офіційних ресурсів пасажирської компанії Укрзалізниці.

Нагадаємо, у суботу, 14 березня, російський безпілотник влучив у приміський пасажирський поїзд на Сумщині. Удар припав на штовхач потяга «Смородине — Ворожба» поблизу села Новоселиця Верхньосироватської громади. Пасажири не постраждали, їх евакуювали у безпечне місце. За фактом атаки розпочато розслідування.