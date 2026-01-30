ТСН у соціальних мережах

1480
1 хв

"Укрзалізниця" скасувала низку поїздів: яка причина

«Укрзалізниця» попередила про тимчасові обмеження у русі поїздів через безпекові ризики в регіоні.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Поїзд

Поїзд / © Національна поліція України

Через загострення безпекової ситуації на Дніпропетровщині 30 січня тимчасово скасовано частину приміських залізничних рейсів. Зміни стосуються сполучень між Дніпром, Синельниковим та Павлоградом.

Про це повідомив телеграмканал «Укрзалізниця: приміські поїзди».

На Дніпропетровщині протягом доби тимчасово не курсуватимуть такі приміські поїзди:

  • №6104 Синельникове-1 — Чаплине.

  • №6107 Синельникове-1 — Дніпро-Головний.

  • №6272 Синельникове-1 — Павлоград-1.

  • №7401 Синельникове-1 — Дніпро-Головний.

Окрім того, 30 січня тимчасово змінюється маршрут приміського поїзда №6583 Славгород-Південний — Запоріжжя-2 (замість Синельникове-1 — Запоріжжя-2).

До слова, «Укрзалізниця» від 3 лютого запускає новий щоденний поїзд №26/25 Одеса — Рахів. Маршрут охоплює Львів, Івано-Франківськ, Яремче та Татарів-Буковель, а у складі поїзда передбачені вагони люкс, купе, плацкарт, а також жіночі та дитячі купе.

