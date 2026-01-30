- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
"Укрзалізниця" скасувала низку поїздів: яка причина
«Укрзалізниця» попередила про тимчасові обмеження у русі поїздів через безпекові ризики в регіоні.
Через загострення безпекової ситуації на Дніпропетровщині 30 січня тимчасово скасовано частину приміських залізничних рейсів. Зміни стосуються сполучень між Дніпром, Синельниковим та Павлоградом.
Про це повідомив телеграмканал «Укрзалізниця: приміські поїзди».
На Дніпропетровщині протягом доби тимчасово не курсуватимуть такі приміські поїзди:
№6104 Синельникове-1 — Чаплине.
№6107 Синельникове-1 — Дніпро-Головний.
№6272 Синельникове-1 — Павлоград-1.
№7401 Синельникове-1 — Дніпро-Головний.
Окрім того, 30 січня тимчасово змінюється маршрут приміського поїзда №6583 Славгород-Південний — Запоріжжя-2 (замість Синельникове-1 — Запоріжжя-2).
До слова, «Укрзалізниця» від 3 лютого запускає новий щоденний поїзд №26/25 Одеса — Рахів. Маршрут охоплює Львів, Івано-Франківськ, Яремче та Татарів-Буковель, а у складі поїзда передбачені вагони люкс, купе, плацкарт, а також жіночі та дитячі купе.