"Укрзалізниця" тимчасово обмежує рух поїздів з міркувань безпеки: подробиці

«Укрзалізниця» обмежила рух поїздів на Донеччині / © Укрзалізниця

«Укрзалізниця» тимчасово обмежує рух пасажирських поїздів, що прямують у Краматорському напрямку. Поки що потяги їхатимуть до станцій Гусарівка або Барвінкове. Таке рішення ухвалено за клопотанням Донецької ОВА і продиктоване виключно міркуваннями безпеки пасажирів та залізничників.

Про це «Укрзалізниця» повідомила у своєму Telegram-каналі.

Як організована логістика для пасажирів

Обмеження стосується всіх п’яти поїздів далекого сполучення, які курсують Краматорським напрямком. Пасажири цих рейсів отримують деталізовані сповіщення про кінцеву станцію (Гусарівка або Барвінкове) безпосередньо у застосунку УЗ в день виправлення.

Донецька ОВА взяла на себе організацію подальшої логістики для пасажирів. Від тимчасової кінцевої станції до Краматорська і Слов’янська курсуватимуть автобусні шатли. Це дозволить пасажирам максимально швидко та безпечно дістатися пунктів призначення.

«Наші провідники та працівники вокзалів допомагають пасажирам зорієнтуватися на місці й супроводжують під час пересадки», — зазначає Укрзалізниця.

Це забезпечує підтримку та допомогу для пасажирів, яким доведеться зробити пересадку на інший вид транспорту під час поїздки.

Обмеження приміського сполучення

Тимчасове обмеження руху стосується також приміського сполучення в межах Донецької області. Зокрема, змінено графік руху поїздів на ділянках:

Бантишеве — Краматорськ

Словʼянськ — Райгородок

«Укрзалізниця» підкреслила, що безпека пасажирів залишається головним пріоритетом. Компанія уважно стежить за ситуацією та обіцяє відновити повноцінний рух, щойно дозволить безпекова ситуація на цьому напрямку.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» планує запровадити нові ціни для кількох класів поїздів. Це передбачає зміну вартості квитків залежно від попиту.