Укрaїнa
22
1 хв

"Укрзалізниця" тимчасово скасувала низку приміських поїздів: повний перелік маршрутів

Пасажирам варто бути уважними: відсьогодні тимчасово не курсуватиме низка важливих приміських поїздів через безпекові причини. Публікуємо повний перелік скасованих маршрутів.

Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Укрзалізниця

Укрзалізниця / © Getty Images

"Укрзалізниця" оголосила про тимчасове призупинення курсування низки приміських поїздів у трьох регіонах України. Таке рішення ухвалено виключно з безпекових міркувань.

Про це йдеться на офіційному каналі про приміські сполучення Укрзалізниці.

Зміни в розкладі руху торкнулися Сумської, Чернігівської та Львівської областей, які мають прикордонне розташування або особливі умови роботи залізниці.

Які саме маршрути скасовано відсьогодні

Пасажирам, які користуються приміським сполученням у зазначених регіонах, слід звернути увагу на повний перелік маршрутів, які тимчасово не курсуватимуть вже відсьогодні:

Сумщина та Чернігівщина (Північний напрямок):

  • №967 Терещенська — Новгород-Сіверський

  • №968 Новгород-Сіверський — Терещенська

  • №969 Сновськ — Городня

  • №970 Городня — Сновськ

Львівщина (Західний напрямок):

  • №961/962 Самбір — Нижанковичі

  • №963/964 Нижанковичі — Самбір

  • №966 Старжава — Самбір

  • №965 Самбір — Старжава

«Укрзалізниця» закликає пасажирів планувати поїздки з урахуванням тимчасових змін у графіку руху.

Нагадаємо, Укрзалізниця відкрила продаж квитків на новий міжнародний поїзд Київ — Бухарест. З 10 жовтня він курсуватиме щодня, поєднуючи Україну та Румунію.

Поїзд вирушатиме з Києва о 06:30 та прибуватиме до Бухареста о 06:47 наступного дня. У зворотному напрямку відправлення заплановане з румунської столиці о 19:10, а прибуття до Києва — о 19:41.

