- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 22
- Час на прочитання
- 1 хв
"Укрзалізниця" тимчасово скасувала низку приміських поїздів: повний перелік маршрутів
Пасажирам варто бути уважними: відсьогодні тимчасово не курсуватиме низка важливих приміських поїздів через безпекові причини. Публікуємо повний перелік скасованих маршрутів.
"Укрзалізниця" оголосила про тимчасове призупинення курсування низки приміських поїздів у трьох регіонах України. Таке рішення ухвалено виключно з безпекових міркувань.
Про це йдеться на офіційному каналі про приміські сполучення Укрзалізниці.
Зміни в розкладі руху торкнулися Сумської, Чернігівської та Львівської областей, які мають прикордонне розташування або особливі умови роботи залізниці.
Які саме маршрути скасовано відсьогодні
Пасажирам, які користуються приміським сполученням у зазначених регіонах, слід звернути увагу на повний перелік маршрутів, які тимчасово не курсуватимуть вже відсьогодні:
Сумщина та Чернігівщина (Північний напрямок):
№967 Терещенська — Новгород-Сіверський
№968 Новгород-Сіверський — Терещенська
№969 Сновськ — Городня
№970 Городня — Сновськ
Львівщина (Західний напрямок):
№961/962 Самбір — Нижанковичі
№963/964 Нижанковичі — Самбір
№966 Старжава — Самбір
№965 Самбір — Старжава
«Укрзалізниця» закликає пасажирів планувати поїздки з урахуванням тимчасових змін у графіку руху.
Нагадаємо, Укрзалізниця відкрила продаж квитків на новий міжнародний поїзд Київ — Бухарест. З 10 жовтня він курсуватиме щодня, поєднуючи Україну та Румунію.
Поїзд вирушатиме з Києва о 06:30 та прибуватиме до Бухареста о 06:47 наступного дня. У зворотному напрямку відправлення заплановане з румунської столиці о 19:10, а прибуття до Києва — о 19:41.