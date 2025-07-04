"Укрзалізниця": у Києві через атаку РФ пошкоджено залізничну інфраструктуру

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В результаті ворожого обстрілу Києва є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста.

Про це інформує Укрзалізниця.

Пасажирські поїзди західного напрямку прямують іншим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до 2 годин.

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Kyiv City Express наразі виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин - Почайна - Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіку руху.

“Перепрошуємо та вже оперативно ремонтуємо, резервні теплотяги будуть довозити поїзди в межах столиці при поновленні руху на дільниці Святошин - Київ-Пасажирський”, - йдеться у повідомленні.

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