"Укрзалізниця" від 22 січня змінює графік приміських поїздів

Потяг

Від 22 січня “Укрзалізниця” змінює графік руху поїздів, у тому числі приміських, щоб зменшити затримки та забезпечити безпеку пасажирів на найбільш навантажених ділянках.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби АТ «Укрзалізниці» у Telegram.

Зазначається, що перегляд розкладів відбувся у зв’язку зі збільшеною інтенсивністю руху на Фастівській ділянці та міркуваннями безпеки пасажирських перевезень.

Зміни стосуються понад 100 приміських поїздів по всій Україні. Основною метою оновлених графіків є «розвантаження» найбільш інтенсивних ділянок залізничної мережі, що дозволить скоротити час очікування та мінімізувати затримки.

Особливо це стосується Фастівської ділянки, яка у грудні зазнала пошкоджень внаслідок обстрілів. Через це рух поїздів на цій ділянці став більш складним і потребує додаткового регулювання та координації.

Згідно з новими розкладами, приміські поїзди почнуть курсувати за оновленим графіком у ніч з 21 на 22 січня 2026 року. Пасажирам наголошують перевіряти дату в розкладі — обов’язково має бути зазначено «дійсний з 22.01.2026».

У пресслужбі Укрзалізниці також попередили, що до повного впровадження нового розкладу можливі затримки поїздів у межах 1–2 годин, залежно від інтенсивності руху на окремих ділянках.

Детальні розклади приміських поїздів доступні на офіційному сайті Укрзалізниці.

