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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
262
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1 хв

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на популярному напрямку: графік

Йдеться про продаж квитків на транзитні потяги до Чопа.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Укрзалізниця.

Укрзалізниця / © Укрзалізниця

“Укрзалізниця” відкрила продаж квитків у сполученні Львів – Чоп – Львів для транзитних поїздів №27/28 Київ – Чоп та №749/750 Київ – Чоп.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

“Це дозволить забезпечити зручне пересадкове сполучення для пасажирів, які подорожують в міжнародному сполученні”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від 31 березня у зв’язку з будівництвом європейської колії в Закарпатті змінено маршрут низки поїздів. Зокрема, тимчасово не курсуватиме через Чоп поїзд №368/367 Ковель – Ужгород. Він забезпечував важливі пересадки на міжнародні поїзди до Братислави, Будапешта та Відня.

“Укрзалізниця запроваджує можливість попередньо придбати квитки зі Львова до Чопа та Мукачево на транзитні поїзди №27/28 та №749/750, щоб надати альтернативу пасажирам.

Поїзд №27/28 Київ – Чоп – Київ забезпечує пересадки на: Відень, Будапешт, Кошице та Братиславу.

Графік руху:

  • Київ 19:57 → Львів 03:22 → Чоп 07:50;

  • Чоп 22:38 → Львів 03:00 → Київ 10:01.

В компанії наголошують, Поїзд №749/750 Київ – Чоп – Київ стане універсальним рішенням для міжнародних та внутрішніх подорожей, бо забезпечує пересадку на міжнародний транскордонний

Якщо не вистачило квитків на поїзд №27/28 Київ – Чоп, то для пасажирів є альтернативний поїзд:

Графік руху:

  • Київ 13:23 → Львів 20:08 → Мукачево 23:55 → Чоп 00:48.

  • оп 05:21 → Мукачево 06:21 → Львів 09:59 → Київ 16:41.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" відновила чергові онлайн-сервіси після кібератаки 29 березня.

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