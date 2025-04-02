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"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на популярному напрямку: графік
Йдеться про продаж квитків на транзитні потяги до Чопа.
“Укрзалізниця” відкрила продаж квитків у сполученні Львів – Чоп – Львів для транзитних поїздів №27/28 Київ – Чоп та №749/750 Київ – Чоп.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
“Це дозволить забезпечити зручне пересадкове сполучення для пасажирів, які подорожують в міжнародному сполученні”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що від 31 березня у зв’язку з будівництвом європейської колії в Закарпатті змінено маршрут низки поїздів. Зокрема, тимчасово не курсуватиме через Чоп поїзд №368/367 Ковель – Ужгород. Він забезпечував важливі пересадки на міжнародні поїзди до Братислави, Будапешта та Відня.
“Укрзалізниця запроваджує можливість попередньо придбати квитки зі Львова до Чопа та Мукачево на транзитні поїзди №27/28 та №749/750, щоб надати альтернативу пасажирам.
Поїзд №27/28 Київ – Чоп – Київ забезпечує пересадки на: Відень, Будапешт, Кошице та Братиславу.
Графік руху:
Київ 19:57 → Львів 03:22 → Чоп 07:50;
Чоп 22:38 → Львів 03:00 → Київ 10:01.
В компанії наголошують, Поїзд №749/750 Київ – Чоп – Київ стане універсальним рішенням для міжнародних та внутрішніх подорожей, бо забезпечує пересадку на міжнародний транскордонний
Якщо не вистачило квитків на поїзд №27/28 Київ – Чоп, то для пасажирів є альтернативний поїзд:
Графік руху:
Київ 13:23 → Львів 20:08 → Мукачево 23:55 → Чоп 00:48.
оп 05:21 → Мукачево 06:21 → Львів 09:59 → Київ 16:41.
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" відновила чергові онлайн-сервіси після кібератаки 29 березня.