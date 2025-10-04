ТСН у соціальних мережах

140
1 хв

Укрзалізниця відкриває новий маршрут Київ — Бухарест: що потрібно знати

Квитки на новий поїзд Київ — Бухарест вже доступні. У дорозі пасажири проведуть близько доби.

Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Потяг

Потяг / © t.me/UkrzalInfo

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на новий міжнародний поїзд Київ — Бухарест. З 10 жовтня він курсуватиме щодня, поєднуючи Україну та Румунію.

Про це написали в Мінрозвитку.

Поїзд вирушатиме з Києва о 06:30 та прибуватиме до Бухареста о 06:47 наступного дня. У зворотному напрямку відправлення заплановане з румунської столиці о 19:10, а прибуття до Києва — о 19:41.

Поїзд прибуватиме на центральний вокзал Бухареста — Gara de Nord. Саме звідси регулярно курсують швидкісні електрички до міжнародного аеропорту.

Ціна та продаж квитків

Вартість квитка у купейному вагоні становить близько 3800 грн. Придбати їх можна вже зараз у застосунку чи на офіційному сайті Укрзалізниці.

Нагадаємо, у четвер, 2 жовтня, сталися збої на сайті «Укрзалізниці» та у застосунку з купівлі квитків. Придбати їх можна було лише у касах.

