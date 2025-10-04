- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 140
- Час на прочитання
- 1 хв
Укрзалізниця відкриває новий маршрут Київ — Бухарест: що потрібно знати
Квитки на новий поїзд Київ — Бухарест вже доступні. У дорозі пасажири проведуть близько доби.
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на новий міжнародний поїзд Київ — Бухарест. З 10 жовтня він курсуватиме щодня, поєднуючи Україну та Румунію.
Про це написали в Мінрозвитку.
Поїзд вирушатиме з Києва о 06:30 та прибуватиме до Бухареста о 06:47 наступного дня. У зворотному напрямку відправлення заплановане з румунської столиці о 19:10, а прибуття до Києва — о 19:41.
Поїзд прибуватиме на центральний вокзал Бухареста — Gara de Nord. Саме звідси регулярно курсують швидкісні електрички до міжнародного аеропорту.
Ціна та продаж квитків
Вартість квитка у купейному вагоні становить близько 3800 грн. Придбати їх можна вже зараз у застосунку чи на офіційному сайті Укрзалізниці.
Нагадаємо, у четвер, 2 жовтня, сталися збої на сайті «Укрзалізниці» та у застосунку з купівлі квитків. Придбати їх можна було лише у касах.