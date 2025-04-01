"Укрзалізниця" відновила чергові онлайн-сервіси: про що йдеться

Укрзалізниця відновила інтеграцію з Армія+

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Після кібератаки на «Укрзалізницю» вже відновлено інтеграцію з «Армія+» для придбання квитків зі спецрезерву військовослужбовцями та моніторинг і автовикуп квитків у застосунку та на сайті. Також повернулася верифікація через «Дія.Підпис» для найбільш ажіотажних міжнародних рейсів.

Про це повідомили в пресслужбі «УЗ» 1 квітня.

Загалом «Укрзалізниця» вже відновила понад 90% пасажирських онлайн-сервісів.

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«Незабаром повернеться портал замовлення додаткових послуг і програма лояльності. Також триває робота над поновленням відображення у застосунку квитків, які зникли з акаунту внаслідок кібератаки», — йдеться у повідомленні.

Щодо вантажних сервісів, то «Укрзалізниця» планує відновити у першій декаді квітня. Наразі всі необхідні документи на перевезення вантажів оформлюються у паперовому вигляді.

Нагадаємо, під час масованої кібератаки на «Укрзалізницю» не сталося витоку військових чи персональних даних. Про це сказав голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

23 березня всі онлайн-сервіси «Укрзалізниці» були недоступні.

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