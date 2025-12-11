ТСН у соціальних мережах

"Укрзалізниця" вшанувала пам'ять ADAM особливим способом: що відомо

«Укрзалізниця» увічнила пам’ять артиста на одному зі своїх маршрутів.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Михайло Клименко

Михайло Клименко / © instagram.com/adamukraine

Укрзалізниця ухвалила зворушливе рішення вшанувати пам’ять Михайла Клименка, співзасновника та учасника гурту Adam, серце якого зупинилося 7 грудня після тривалої хвороби.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Протягом грудня поїзд № 55 Київ — Рахів буде відправлятися із залізничного вокзалу столиці під виконання його пісні «Цілуй». В «Укрзалізниці» пояснили, що вибір цього маршруту та треку невипадковий.

«Перші рядки пісні „Цілуй“ гурту Adam пролунали в поїзді „Укрзалізниці“ — у дорозі, серед руху й життя. Михайло Клименко був голосом ніжності, чесності й любові в українській музиці», — зазначили в «Укрзалізниці».

Додають, що смерть Михайла Клименка — це болісна втрата усіх шанувальників гурту та його пісень.

«Михайла, слухав його музику й відчував її. Його голос залишиться з нами — у піснях, у тиші між нотами, у рейках, шумі вокзалу та у серцях людей», — зазначили у залізниці.

Нагадаємо, Михайло Клименко був автором багатьох популярних пісень гурту Adam, зокрема «Повільно», «Танцюй мила», «Сеньойора» та інших. Він виступав у творчому дуеті зі своєю партнеркою, актрисою та художницею Олександрою Норовою.

Музикант тривалий час боровся з важкою хворобою — туберкульозним менінгітом. На жаль, він не зміг вийти з коми. Прощання з Михайлом Клименком відбулося 9 грудня під гучні оплески шанувальників, рідних та колег. Поховали його на цвинтарі в селі Луб’янка, що у Бучанському районі Київської області.

Раніше повідомлялося, українська PR-менеджерка Юла розповіла подробиці про стан і хворобу ADAM перед його смертю 7 грудня.

