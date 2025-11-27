"Укрзалізниця" вводить 11 нових поїздів: деталі графіка

"Укрзалізниця"

«Укрзалізниця» оприлюднила оновлений графік руху поїздів на 2025–2026 роки, який стартує 14 грудня. У розкладі з’являться 11 нових маршрутів, серед яких вісім міжнародних і три внутрішні. Компанія також суттєво збільшить кількість місць для пасажирів — на 2 мільйони протягом року.

Про це йдеться на офіційній сторінці.

За 11 місяців 2025 року УЗ перевезла понад 25 мільйонів пасажирів — на пів мільйона більше, ніж торік. Влітку компанія протестувала модель додаткових перевезень у перервах між основними рейсами, що дозволило забезпечити понад 7 тисяч додаткових місць на добу. Саме ця система лягла в основу планування перевезень на 2026 рік.

Ключові оновлення у внутрішніх сполученнях

Новий поїзд Барвінкове — Чоп

Поїзд №47/48 стане додатковим маршрутом для мешканців Донеччини, які нині мають мультимодальне сполучення. Він дозволить зручно діставатися Карпат, Закарпаття та міжнародного хабу в Чопі.

Кривий Ріг — Івано-Франківськ

Новий поїзд №33/34 поєднає центральні регіони з Прикарпаттям і туристичними локаціями заходу країни.

Оновлений рейс Харків — Ужгород

Поїзд №113/114, який має соціальне значення для Полісся та Волині, продовжено до Закарпаття. Він покращить можливості для мешканців Житомира, Сарн, Рафалівки та інших міст.

У новому графіку передбачено понад 40 рейсів до гірських реабілітаційних центрів і курортів, зокрема з прифронтових областей. На постійній основі курсуватиме поїзд Львів — Ворохта, який довів свою ефективність у період туристичного потоку.

Продаж квитків за новим графіком на дати після 14 грудня вже відкрито в застосунку та на сайті «Укрзалізниці».

Нагадаємо, в «Укрзалізниці» готують зміни у вартості квитків. За словами Сергія Лещенка, ціни на СВ та перший клас «Інтерсіті» зростатимуть залежно від попиту та дати купівлі.