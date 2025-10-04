Удар РФ по Шостці: "Укрзалізниця" запроваджує зміни для захисту поїздів та пасажирів

Укрзалізниця запроваджує безпекові заходи після удару росіян по вокзалу у Шостці / © Укрзалізниця

Після чергового підступного удару Росії по транспортній інфраструктурі, зокрема по пасажирському потягу та вокзалу у Шостці, «Укрзалізниця» (УЗ) терміново перебудовує логістику до прифронтових громад. Компанія прагне не лише зменшити ризики, але й не переривати сполучення з містами, розташованими у прифронтовій зоні.

Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Ворог полює на рухомий склад

Олександр Перцовський підтвердив, що ворог вдарив по двох поїздах, які прямували до прифронтових регіонів: приміського сполучення (Шостка — Терещенське/Новгород-Сіверський) та далекого сполучення (Київ — Шостка). Внаслідок атаки семеро пасажирів та одна співробітниця «Укрзалізниці» потрапили до лікарень.

Голова УЗ підкреслив, що мета перебудови маршрутів — ускладнити ворогу полювання на потяги. За його словами, хоча «Укрзалізниця» не може повністю припинити рух у небезпечні регіони, як це зробили авіалінії на початку вторгнення, вона повинна забезпечити максимальну безпеку.

Комбіновані маршрути та непередбачуваність

Задля мінімізації повторних ризиків та збереження сполучення з прифронтовими громадами, УЗ переходить до комбінованої та непередбачуваної схеми руху.

«Перебудовуємо в певний спосіб, не буду там широко про це говорити, але перебудовуємо наші маршрути, робимо їх комбінованими для того, щоб зменшити безпекові ризики. Тому що зрозуміло, що ворог продовжує атакувати і полювати буквально за локомотивами, за вагонами, рухомим складом, але при цьому і не полишати зв’язок з прифронтовими громадами,» — заявив Олександр Перцовський.

Він закликав пасажирів з розумінням ставитися до змін та дослухатися до вказівок співробітників вокзалів та поїзних бригад.

«В певній ділянці будемо проходити автобусами, змінювати маршрут, щоб мінімізувати повторні ризики, але при цьому не полишати зв’язок з прифронтовими громадами», — пояснив Перцовський.

За словами голови правління, така постійна перебудова маршрутів є одним з головних кроків для убезпечення пасажирів та бригад, оскільки це ускладнює ворогу прицільне ураження потягів.

Нагадаємо, Внаслідок ракетного удару РФ по залізничному вокзалу Шостки на Сумщині тимчасово призупинено курсування кількох приміських потягів. «Укрзалізниця» оприлюднила список скасованих рейсів.