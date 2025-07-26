ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
266
Час на прочитання
2 хв

"Укрзалізниця" запускає додаткові потяги на найпопулярніші напрямки

Пасажири зможуть придбати квитки на найпопулярніші маршрути — зокрема між Києвом, Одесою, Вінницею та Кривим Рогом.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Укразалізниця

Укразалізниця

У відповідь на підвищений попит у сезон відпусток, «Укрзалізниця» оголосила про запуск додаткових рейсів у серпні.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ у Telegram.

Дати та маршрути

Поїзд №708/707 Одеса — Вінниця вирушатиме з обох міст 1 та 3 серпня.

Поїзд №740/739 Київ — Кривий Ріг та зворотний №753/754 Кривий Ріг — Київ курсуватимуть 31 липня, а також 2, 4, 6, 8, 10 серпня.

Поїзд №275/276 Київ — Вінниця також вирушатиме 1 та 3 серпня.

На маршрутах будуть задіяні купейні вагони з місцями для сидіння. У той же час пасажирів закликають звертати увагу: у цих вагонах не буде білизни. Про це зазначено при виборі місця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 1 серпня «Укрзалізниця» запускає тестову верифікацію пасажирів через «Дія.Підпис» при купівлі або поверненні квитків на низку популярних внутрішніх поїздів (наприклад, Одеса — Київ, Львів — Київ, Київ — Ужгород тощо). Це нововведення має на меті зменшити зловживання під час продажу квитків. Квитки на ці поїзди не можна буде купити у касах, лише онлайн з верифікацією через «Дія.Підпис».

Окрім того повідомлялось, що УЗ посилює контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди, зокрема перевірятиме, чи співпадає ім’я у квитку з ім’ям у паспорті. Це пов’язано з численними зверненнями про недостатній контроль з боку поїзних бригад. Для цього на залізничних станціях вибірково залучатимуть групи воєнізованої охорони, а поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної перевірки документів.

Раніше ми писали, що квитки на популярні поїзди «Укрзалізниці» швидко розкуповують через високий попит. Проблему посилюють перекупники з ботами, які масово скуповують квитки для перепродажу.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie