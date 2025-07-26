"Укрзалізниця" запускає додаткові потяги на найпопулярніші напрямки

Укразалізниця

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У відповідь на підвищений попит у сезон відпусток, «Укрзалізниця» оголосила про запуск додаткових рейсів у серпні.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ у Telegram.

Дати та маршрути

Поїзд №708/707 Одеса — Вінниця вирушатиме з обох міст 1 та 3 серпня.

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Поїзд №740/739 Київ — Кривий Ріг та зворотний №753/754 Кривий Ріг — Київ курсуватимуть 31 липня, а також 2, 4, 6, 8, 10 серпня.

Поїзд №275/276 Київ — Вінниця також вирушатиме 1 та 3 серпня.

На маршрутах будуть задіяні купейні вагони з місцями для сидіння. У той же час пасажирів закликають звертати увагу: у цих вагонах не буде білизни. Про це зазначено при виборі місця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 1 серпня «Укрзалізниця» запускає тестову верифікацію пасажирів через «Дія.Підпис» при купівлі або поверненні квитків на низку популярних внутрішніх поїздів (наприклад, Одеса — Київ, Львів — Київ, Київ — Ужгород тощо). Це нововведення має на меті зменшити зловживання під час продажу квитків. Квитки на ці поїзди не можна буде купити у касах, лише онлайн з верифікацією через «Дія.Підпис».

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Окрім того повідомлялось, що УЗ посилює контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди, зокрема перевірятиме, чи співпадає ім’я у квитку з ім’ям у паспорті. Це пов’язано з численними зверненнями про недостатній контроль з боку поїзних бригад. Для цього на залізничних станціях вибірково залучатимуть групи воєнізованої охорони, а поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної перевірки документів.

Раніше ми писали, що квитки на популярні поїзди «Укрзалізниці» швидко розкуповують через високий попит. Проблему посилюють перекупники з ботами, які масово скуповують квитки для перепродажу.