"Укрзалізниця" запускає додатковий Інтерсіті до Луцька: деталі та розклад

Вокзал

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«Укрзалізниця» призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті №755/756 сполученням Київ — Луцьк на 25 та 26 липня. Додатковий рейс приурочили до проведення міжнародного літературного фестивалю «Фронтера», логістичним партнером якого стала УЗ.

Про це йдеться на офіційній сторінці.

За інформацією «Укрзалізниці», поїзд вирушатиме з Києва о 07:00. У Рівному він зупинятиметься о 11:15–11:17, а до Луцька прибуватиме о 12:44.

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У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Луцька о 15:49, зупинятиметься в Рівному о 17:00–17:02 та прибуватиме до столиці о 21:15.

Цьогоріч рейс отримав символічну назву «Frontera Express». Під час поїздки для пасажирів організують живі поетичні читання, які відбуватимуться просто у вагонах.

Крім цього, у кожному вагоні суботнього рейсу Київ — Луцьк на випадкових місцях мандрівники знайдуть літературні подарунки від фестивалю «Фронтера», видавництва «Лабораторія» та Укрзалізниці.

В «Укрзалізниці» нагадали, що раніше на маршруті Київ — Луцьк щоденно курсував швидкісний поїзд Skoda. Наразі він перебуває на плановому ремонті й повернеться до роботи наприкінці року.

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Саме тому для забезпечення перевезень у період підвищеного попиту компанія використовує швидкісний поїзд Hyundai, який і виконуватиме додаткові рейси до Луцька.

Квитки вже доступні у застосунку та на офіційних сервісах «Укрзалізниці», а також у залізничних касах. Через очікуваний попит перевізник рекомендує не відкладати придбання квитків на останній момент.

Подорожі «Укрзалізницею» — останні новини

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд №854/853 Дніпро-Харків-Дніпро. Час у дорозі становить близько чотирьох годин. Поїзд курсуватиме від 19 червня: з Дніпра о 08:17 з прибуттям до Харкова о 12:29, зворотно з Харкова о 15:30 з прибуттям до Дніпра о 19:41. Квитки вже доступні для продажу в застосунку «УЗ».

Також «Укрзалізниця» призначає додаткові рейси до Карпат і Закарпаття через підвищений попит на відпочинок у горах. Поїзди курсуватимуть за маршрутами Київ-Рахів (№213/214 та №251/252) та Київ-Солотвино (№203/204) від 17 до 22 червня.

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