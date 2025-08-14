Додатковий поїзд до Ворохти: "Укрзалізниця" готує сюрприз для мандрівників у серпні

Потяг "Укрзалізниця" / © t.me/UkrzalInfo

“Укрзалізниця” призначила додатковий поїзд у напрямку Львів – Ворохта через високий попит на популярні літні маршрути.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд №414/413 вирушатиме зі Львова 21, 22, 24 та 28 серпня о 23:29 та прибуватиме до Ворохти о 05:30. У зворотному напрямку поїзд №783/784 відправлятиметься з Ворохти 22, 23, 25 та 29 серпня о 06:20 з прибуттям до Львова о 11:20.

Маршрут проходить через Івано-Франківськ, Яремче та Татарів-Буковель, що дозволяє пасажирам зручно дістатися популярних курортних напрямків.

Як зазначають в “Укрзалізниці”, додатковий рейс став можливим завдяки оптимізації обороту вагонів Харківського напрямку: вагони не стоять простою, а ефективно обслуговують пасажирів у найзатребуваніших сполученнях.

Нагадаємо, раніше “Укрзалізниця” запустила додаткові поїзди між Києвом та Львовом.