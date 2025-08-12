"Укрзалізниця" запускає додатковий потяг: куди прямуватиме

Укрзалізниця

«Укрзалізниця» анонсувала запуск додаткового поїзда №265/266 сполученням Київ — Одеса для забезпечення зручного сполучення між містами у пікові дні серпня.

Про це повідомили у телеграм-каналі Укрзалізниця.

Розклад руху поїзда:

З Києва: поїзд вирушатиме о 08:40 та прибуватиме до Одеси о 18:08 .

З Одеси: відправлення заплановано на 11:27 із прибуттям до Києва о 20:20.

Поїзд курсуватиме 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 та 31 серпня. Зазначається, що у складі поїзда — купейні вагони з місцями для сидіння.

Нагадаємо, у серпні та вересні Укрзалізниця запускає нові рейси з Києва до регіонів. У розкладі з’явилися додаткові поїзди до Кривого Рогу, Чернігова та Вінниці.