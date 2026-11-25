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"Укрзалізниця" запускає найшвидший поїзд між Києвом та Львовом: розклад руху
Загальна тривалість поїздки новим рейсом між Києвом та Львовом становитиме 5 год. 58 хв.
«Укрзалізниця» запускає найшвидший поїзд між Києвом та Львовом. Він долатиме відстань менш ніж за шість годин і курсуватиме без проміжних зупинок. Квитки на перший рейс уже надійшли у продаж.
Про це повідомили в телеграм-каналі компанії.
«Укрзалізниця» спільно з Mastercard та ПУМБ запустила новий поїзд «Інтерсіті» №777/778 за маршрутом Київ — Львів. Він має покращити сполучення між столицею та Львовом — двома містами, які є одними з найпопулярніших напрямків для подорожей українців.
Зі Львова поїзд вирушатиме вранці о 6:18 і прибуватиме до Києва о 12:30. У зворотному напрямку зі столиці можна буде виїхати о 17:00, а до Львова прибути о 22:58.
Загальна тривалість поїздки становитиме 5 год. 58 хв. «Інтерсіті» курсуватиме без проміжних зупинок.
Перший рейс запланований на 4 грудня. Квитки вже доступні для придбання. В «Укрзалізниці» також закликали оновити застосунок, щоб переглянути нову схему поїзда.
«А той 1 клас, що дорожчий, — це наш новенький „Комфорт“. Спробуйте!» — додали в компанії.
До слова, «Укрзалізниця» від 28 листопада запускає новий поїзд № 123/124 Київ — Холм, який вперше забезпечить пряме сполучення з Польщею для мешканців Житомира та Луцька. Потяг курсуватиме через день. На кінцевій станції організовані пересадки до Варшави, Любліна та Познані.