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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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146
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1 хв

"Укрзалізниця" запускає нові поїзди до Ворохти для відпочинку в Карпатах (розклад)

У серпні охочим відпочити в Карпатах буде простіше дістатися до туристичних центрів на Івано-Франківщині.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
потяг Укрзалізниці

Потяг Укрзалізниці. Ілюстративне зображення

У серпні «Укрзалізниця» запускає додаткові поїзди до туристичного селища Ворохта на Івано-Франківщині, які будуть відправлятися зі Львова.

Про це повідомили у пресслужбі державної компанії залізничного транспорту.

В «Укрзалізниці» наголосили, що нові поїзди призначено для того, щоб «всі охочі встигли цього літа подихати свіжим гірським повітрям, помилуватися лісами й горами».

Отож, для тих, хто бажає відпочити в Карпатах у серпні, курсуватимуть такі рейси:

Поїзд №414/413 Львів — Ворохта

Дати: 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 16 серпня

Відправлення зі Львова — 23:29, прибуття у Ворохту — 05:30.

У складі поїзда — плацкарт, купе, СВ.

Зупинки: Ходорів, Галич, Івано-Франківськ, Надвірна, Делятин, Яремче, Татарів-Буковель.

Регіональний поїзд №783/784 Ворохта — Львів

Дати: 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17 серпня

Відправлення з Ворохти — 06:20, прибуття до Львова — 12:15

У складі поїзда — вагони плацкарт, купе та СВ з місцями для сидіння (без продажу постільної білизни).

Зворотні зупинки: Татарів-Буковель, Яремче, Делятин, Надвірна, Івано-Франківськ, Галич, Ходорів.

Нагадаємо, від 1 серпня під час купівлі квитків через застосунок «Укрзалізниця» на три популярні потяги необхідна буде верифікація через Дія.Підпис.

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