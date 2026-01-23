ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
161
1 хв

"Укрзалізниця" запускає новий поїзд: куди прямуватиме та який розклад

У складі поїзда будуть вагони з жіночими та дитячими купе.

Поїзд їздитиме щоденно

Поїзд їздитиме щоденно / © Укрзалізниця

"Укрзалізниця" призначила новий поїзд далекого сполучення №26/25 Одеса-Рахів, він курсуватиме щоденно. Перший рейс з Одеси запланований на 3 лютого.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Початок курсування:

  • від Одеси - 3 лютого

  • від Рахова - з 4 лютого

Розклад руху:

  • Відправлення від Одеси - 18:38, прибуття до Рахова - 13:20

  • Відправлення від Рахова - 14:21, прибуття до Одеси - 08:38

У компанії зазначили, що маршрут поїзда пролягатиме через: Подільськ, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, Ясіню, Кваси.

У складі поїзда курсуватимуть вагони люкс, купейні, плацкартні вагони з жіночими та дитячими купе.

Нагадаємо, від 14 грудня в Україні почав діяти новий графік руху пасажирських поїздів, який суттєво розширив можливості міжнародних подорожей. «Укрзалізниця» збільшила кількість міжнародних маршрутів від 11 до 17, відкривши зручні варіанти сполучення з країнами Європейського Союзу з однією комфортною пересадкою.

161
