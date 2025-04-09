"Укрзалізниця" запускає зручні пересадки до Карпат і Буковини: що змінилось

Укрзалізниця запускає зручні пересадки до Карпат і Буковини

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"Укрзалізниця" покращує пересадкові можливості для мандрівників, які прямують до Карпат і Буковини. Відтепер пасажири з Одеси, Полтави та Кременчука зможуть зручно діставатися Ужгорода, Івано-Франківська, Яремчі, Ворохти, Ясіні та Чернівців завдяки новим зручним стикуванням у Львові.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Що зміниться:

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Через будівництво євроколії на ділянці Чоп — Ужгород маршрут поїздів з Одеси, Полтави та Кременчука скорочено до станції Мукачево.

Щоб мінімізувати незручності, УЗ відкрила продаж місць у вагонах на поїзди №59/60 Київ — Ужгород та №45/46 Харків — Ужгород на ділянці Львів — Ужгород — Львів (через Самбір — Сянки).

Пасажири з Одеси можуть обрати поїзд №12/11 Одеса — Львів, а з Полтави та Кременчука — №125-129/126-130 Полтава/Кременчук — Мукачево, далі — гарантована пересадка у Львові.

Кременчуцький регіон отримує нові зручності:

З Кременчука, Хорола і Глобиного тепер можна зручно дістатися Карпат і Буковини з пересадками у Львові.

З поїзда №129/130 Кременчук — Мукачево передбачено пересадки на:

№25/26 Одеса — Ясіня та №34/33 Ясіня — Кривий Ріг — для подорожей до Івано-Франківська, Яремчі, Татарова-Буковеля, Ворохти, Ясіні;

№116/115 Запоріжжя — Чернівці та №135/136 Одеса — Чернівці — для поїздок до Коломиї та Чернівців.

Квитки вже у продажу, зручно оформлюються за запитом з пересадкою на сайті booking, у мобільному застосунку "Укрзалізниці" та в залізничних касах вокзалів.

Раніше повідомлялось, що російська армія завдала удару по залізничному вокзалу міста Семенівка, що в Чернігівській області.