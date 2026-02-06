- Дата публікації
“Укрзалізниця” запустила додатковий потяг: розклад руху та особливості маршруту
Пасажири «Укрзалізниці» отримали нове зручне сполучення, яке поєднає два обласні центри та відкриє більше можливостей для подорожей Україною та за кордон.
«Укрзалізниця» у суботу, 7 лютого, запускає щоденний додатковий поїзд №213/214 сполученням Харків — Суми для покращення транспортної доступності регіону та створення зручних логістичних вузлів.
Про розклад руху та особливості нового маршруту пресслужба перевізника повідомляє у своєму Telegram-каналі.
Графік руху та пересадки
Потяг вирушатиме з Харкова о 09:00 із прибуттям до Сум о 12:17, а у зворотному напрямку відправлятиметься о 12:56, фінішуючи у Харкові о 16:01. Маршрут передбачає зупинки на станціях Люботин, Богодухів, Кириківка та Тростянець-Смородине.
Розклад складено таким чином, щоб у Харкові пасажири могли здійснити комфортну пересадку на потяги до Києва, Львова, Одеси, Івано-Франківська. Також це відкриває зручний шлях для подорожей за кордон через рейси до польських міст Хелм та Перемишль.
Особливості вагонів та місць
У складі потяга передбачені купейні та плацкартні вагони, які обладнані місцями для сидіння. Такий формат є оптимальним для денних мандрівок між сусідніми областями, забезпечуючи баланс швидкості та комфорту.
Пасажирам варто звернути увагу на невелику зміну в навігації: непарні місця у вагонах розташовані біля вікна, а парні — біля проходу. Квитки на новий рейс вже доступні для придбання у офіційному застосунку, на сайті та в касах вокзалів.
Нагадаємо, Після чергових обстрілів Укрзалізниця розгорнула вагони незламності у Києві та Харкові. У таких вагонах, як і в інших пунктах незламності, можна зігрітися, зарядити техніку й отримати гарячу їжу.