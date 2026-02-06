ТСН у соціальних мережах

“Укрзалізниця” запустила додатковий потяг: розклад руху та особливості маршруту

Пасажири «Укрзалізниці» отримали нове зручне сполучення, яке поєднає два обласні центри та відкриє більше можливостей для подорожей Україною та за кордон.

Поїзд Укрзалізниці

«Укрзалізниця» посилила сполучення між Харковом та Сумами

«Укрзалізниця» у суботу, 7 лютого, запускає щоденний додатковий поїзд №213/214 сполученням Харків — Суми для покращення транспортної доступності регіону та створення зручних логістичних вузлів.

Про розклад руху та особливості нового маршруту пресслужба перевізника повідомляє у своєму Telegram-каналі.

Графік руху та пересадки

Потяг вирушатиме з Харкова о 09:00 із прибуттям до Сум о 12:17, а у зворотному напрямку відправлятиметься о 12:56, фінішуючи у Харкові о 16:01. Маршрут передбачає зупинки на станціях Люботин, Богодухів, Кириківка та Тростянець-Смородине.

Розклад складено таким чином, щоб у Харкові пасажири могли здійснити комфортну пересадку на потяги до Києва, Львова, Одеси, Івано-Франківська. Також це відкриває зручний шлях для подорожей за кордон через рейси до польських міст Хелм та Перемишль.

Особливості вагонів та місць

У складі потяга передбачені купейні та плацкартні вагони, які обладнані місцями для сидіння. Такий формат є оптимальним для денних мандрівок між сусідніми областями, забезпечуючи баланс швидкості та комфорту.

Пасажирам варто звернути увагу на невелику зміну в навігації: непарні місця у вагонах розташовані біля вікна, а парні — біля проходу. Квитки на новий рейс вже доступні для придбання у офіційному застосунку, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, Після чергових обстрілів Укрзалізниця розгорнула вагони незламності у Києві та Харкові. У таких вагонах, як і в інших пунктах незламності, можна зігрітися, зарядити техніку й отримати гарячу їжу.

