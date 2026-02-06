“Укрзалізниця” запустила додатковий потяг: розклад руху та особливості маршруту

«Укрзалізниця» посилила сполучення між Харковом та Сумами

Реклама

«Укрзалізниця» у суботу, 7 лютого, запускає щоденний додатковий поїзд №213/214 сполученням Харків — Суми для покращення транспортної доступності регіону та створення зручних логістичних вузлів.

Про розклад руху та особливості нового маршруту пресслужба перевізника повідомляє у своєму Telegram-каналі.

Графік руху та пересадки

Потяг вирушатиме з Харкова о 09:00 із прибуттям до Сум о 12:17, а у зворотному напрямку відправлятиметься о 12:56, фінішуючи у Харкові о 16:01. Маршрут передбачає зупинки на станціях Люботин, Богодухів, Кириківка та Тростянець-Смородине.

Реклама

Розклад складено таким чином, щоб у Харкові пасажири могли здійснити комфортну пересадку на потяги до Києва, Львова, Одеси, Івано-Франківська. Також це відкриває зручний шлях для подорожей за кордон через рейси до польських міст Хелм та Перемишль.

Особливості вагонів та місць

У складі потяга передбачені купейні та плацкартні вагони, які обладнані місцями для сидіння. Такий формат є оптимальним для денних мандрівок між сусідніми областями, забезпечуючи баланс швидкості та комфорту.

Пасажирам варто звернути увагу на невелику зміну в навігації: непарні місця у вагонах розташовані біля вікна, а парні — біля проходу. Квитки на новий рейс вже доступні для придбання у офіційному застосунку, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, Після чергових обстрілів Укрзалізниця розгорнула вагони незламності у Києві та Харкові. У таких вагонах, як і в інших пунктах незламності, можна зігрітися, зарядити техніку й отримати гарячу їжу.