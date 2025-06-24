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“Укрзалізниця” запустила новий потяг до Одеси: як він буде курсувати
Поїзд №148/147 Житомир — Одеса з'єднає Полісся з Чорноморським узбережжям.
«Укрзалізниця» призначила новий потяг до Одеси. Він буде курсувати з Житомира з 11 липня.
Про це повідомила «Укрзалізниця».
Що відомо про поїзд до Одеси
Як зазначається, з Житомира до Одеси:
курсування — через день з 11 липня
відправлення з Житомира — о 13:58
прибуття до Одеси — о 06:16 утра
З Одеси до Житомира:
курсування — через день з 10 липня
відправлення з Одеси — о 19:33
прибуття до Житомира — о 12:27 наступного дня
«А якщо ви любите не лише море, а й ріки — зверніть увагу, що поїзд курсує через Черкаси — місто, що стоїть на мальовничому Дніпрі. Також маршрут поїзда пролягає через Вознесенськ, Помічну, Гребінку, Фастів», — зазначає компанія.
У складі поїзда — вагони на будь-який рівень комфорту:
• Купейні
• Плацкартні
• СВ (люкс)
Скористатись новим маршрутом зможуть і мешканці Коростеня: достатньо під’їхати до Житомира регіональним поїздом №887/888 — 889/890 Коростень — Вінниця, де зручно пересідати на поїзд №148/147.
«Квитки у продаж традиційно за 20 діб до дати відправлення — вибирайте свій вагон і подорожуйте до літніх ворожень!», — завершили в «Укрзалізниці».
Нагадаємо, з початком сезону відпусток розширила розклад. Запущено більше поїздів по Україні.
Зокрема, вони курсуватимуть з Києва до Краматорська, Дніпра, Кривого Рогу, Ужгорода, Ясіні та Одеси.