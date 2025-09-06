- Дата публікації
- Категорія
- Укрaїнa
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до ЄС
Від 12 вересня почнуть курсувати прямі потяги до Братислави, Відня та Будапешта.
Від 12 вересня «Укрзалізниця» відкриває нові прямі маршрути з Ужгорода до столиць Європи. Відтепер пасажири зможуть дістатися євроколією до Братислави, Відня та Будапешта. Продаж квитків вже розпочато.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби УЗ у Telegram.
Розклад руху поїздів розроблено таким чином, щоб забезпечити максимальну зручність для пасажирів, зокрема завдяки можливості зручних пересадок із внутрішніх нічних поїздів. Наприклад, можна виїхати з Києва ввечері, а вже зранку в Ужгороді сісти на прямий поїзд до однієї з європейських столиць.
Деталі маршрутів
Ужгород — Братислава: Поїзд №961/618 відправлятиметься з Ужгорода о 8:09 і прибуватиме до Братислави о 18:33. У зворотному напрямку (поїзд №617/964) відправлення з Братислави об 11:27, прибуття до Ужгорода о 22:35.
Ужгород — Будапешт — Відень: Поїзд №146 вирушатиме з Ужгорода о 8:09, прибуття до Будапешта о 14:20 та до Відня о 17:20. Зворотний рейс (поїзд №143) відправлятиметься з Відня о 10:42, прибуття до Будапешта о 13:19 і до Ужгорода о 22:35.
Квитки на ці рейси можна придбати онлайн через застосунок «Укрзалізниці» та на сайті booking.uz.gov.ua, а також на сайтах залізниць Угорщини та Словаччини.
Нагадаємо, щоб забезпечити комфортні поїздки пасажирам на популярних напрямках, «Укрзалізниця» призначила п’ять додаткових поїздів, які курсуватимуть до різних куточків країни цієї осені.