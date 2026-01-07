ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
102
2 хв

"Укрзалізниця" запустила Wi-Fi у поїздах: скільки коштує інтернет та як підключитися

Платний Wi-Fi тестують у потягах Київ-Рахів.

Наталія Магдик
Потяг

Потяг / © iStock

"Укрзалізниця" масштабує пілотний проєкт із впровадження бездротового доступу до мережі інтернет у пасажирських поїздах далекого сполучення, обладнавши системою Wi-Fi обидва склади поїзда №95/96 «Гуцульщина» сполученням Київ — Рахів.

Про це повідомили у пресслужбі компанії у Telegram.

За даними перевізника, тестування технології на базі терміналів Starlink перейшло у фазу розширеної експлуатації. Якщо раніше швидкісний інтернет був доступний лише в поїздах «Інтерсіті+», то наразі сервіс стає доступним і у спальних вагонах (флагманських рейсах далекого прямування).

Умови доступу та тарифікація

У межах пілоту пасажирам пропонуються наступні умови користування мережею:

  • Тестовий період: перші 10 хвилин доступу надаються безкоштовно для перевірки якості з’єднання або відправки термінових повідомлень.

  • Платний доступ: вартість повноцінного безлімітного трафіку на добу становить 120 грн.

  • Швидкісний ліміт: перші 5 Гб даних надаються на максимальній швидкості без обмежень.

  • Способи оплати: розрахуватися за послугу можна безпосередньо в поїзді за допомогою банківської картки, Apple Pay або Google Pay.

Технологічне рішення базується на обладнанні Starlink, яке пройшло успішну апробацію на дипломатичних рейсах. Важливо зазначити, що встановлення систем у вагонах поїзда «Гуцульщина» здійснено партнером проєкту без залучення прямих інвестицій з боку «Укрзалізниці».

«Ми прагнемо забезпечити пасажирам можливість працювати та залишатися на зв’язку навіть під час тривалих поїздок. Якщо попит на послугу буде стабільним, компанія масштабуватиме Wi-Fi на інші маршрути через процедуру прозорого конкурсу», — підкреслили в УЗ.

Проєкт реалізується спільно з Міністерством розвитку громад та територій України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наприкінці 2025 Україна запустила безкоштовний супутниковий зв’язок для смартфонів.

