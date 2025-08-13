"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди між Києвом та Львовом - розклад

Потяг / © Укрзалізниця

«Укрзалізниця» оголосила про призначення додаткових поїздів на другу половину серпня, щоб задовольнити високий попит на популярні маршрути, зокрема між Києвом та Львовом, а також Києвом і Вінницею.

Про це йдеться у повідомленні пресслужба УЗ у Telegram.

У компанії зазначили, що маршрут Київ — Львів залишається одним із найпопулярніших серед пасажирів, тож було вирішено організувати додаткові поїзди на окремі дати серпня.

Це стало можливим завдяки оптимізації використання вагонів: після завершення основного рейсу вагони не залишаються в депо, а одразу відправляються у наступну подорож, виконуючи додатковий «оберт» на своєму маршруті.

Для зручності пасажирів додаткові поїзди курсуватимуть у такі дні

№ 243/244 Київ — Львів: відправлення з Києва та Львова 16, 17 та 20 серпня.

№ 249/250 Київ — Львів: відправлення з Києва та Львова 18 та 19 серпня.

№ 775/776 Київ — Вінниця: відправлення з Києва та Вінниці 31 серпня.

В Укрзалізниці уточнили, що на додаткових рейсах будуть використані звичайні спальні вагони, але з місцями для сидіння, що дозволить максимально ефективно перевозити пасажирів.

Всі квитки на ці додаткові рейси вже доступні для купівлі: через офіційний застосунок Укрзалізниці, на вебсайті booking.uz.gov.ua або у касах залізничних вокзалів.

Ці нові рейси мають на меті забезпечити комфортні умови перевезення для пасажирів під час пікового літнього сезону та скоротити черги на популярних маршрутах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у серпні та вересні пасажири зможуть скористатися додатковими рейсами між Києвом, Кривим Рогом, Черніговом та Вінницею. Також УЗ запускає додаткові поїзди до туристичного селища Ворохта на Івано-Франківщині, які будуть вирушати зі Львова.

Окрім того, повідомлялось, від 4 до 10 серпня УЗ заблокувала 271 акаунт користувачів, які намагалися обійти правила та здійснювали підозрілу активність. Загалом від березня заблоковано вже 3806 таких облікових записів.