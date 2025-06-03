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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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"Укрзалізниця" збільшує кількість рейсів на західному напрямку

Укрзалізниця запускає додаткові рейси через сезон відпусток.

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Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
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Потяг

«Укрзалізниця» оголосила про продовження курсування додаткового поїзда №284/283 сполученням Ужгород — Київ — Ужгород. Це рішення ухвалили через початок сезону відпусток та зростання попиту на пасажирські перевезення у західному напрямку.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Згідно з розкладом, поїзд вирушатиме з Ужгорода до столиці 11, 13, 15, 19, 21 та 25 червня. Відправлення заплановано на 23:14, а прибуття до Києва — наступного дня о 13:12.

У зворотному напрямку — з Києва до Ужгорода — поїзд курсуватиме 12, 14, 16, 20, 22 та 26 червня. Відправлення з Центрального залізничного вокзалу Києва відбудеться о 15:12, а прибуття в Ужгород — о 5:20 наступного ранку.

Квитки на зазначений рейс вже доступні для бронювання у застосунку «Укрзалізниці», на офіційному сайті компанії, а також у залізничних касах по всій країні.

Крім цього, пасажири можуть скористатися альтернативним рейсом — поїздом №213/214 Київ — Ужгород — Київ, який також продовжує курсування у літній період.

«Укрзалізниця» закликала громадян планувати подорожі завчасно, адже у період підвищеного попиту компанія за можливості призначає додаткові поїзди та вагони. Це дозволяє максимально покрити потреби пасажирів у найпопулярніших напрямках.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» запускає зручні пересадки до Карпат і Буковини.

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